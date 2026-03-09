Live
Rémálomszerűen alakult Isack Hadjar első futama a milton keynes-i F1-es csapatnál. A Red Bull francia pilótája már a verseny elején tudta, hogy nem fog célba érni a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon.

Bizakodva várhatta Isack Hadjar a 2026-os Forma-1-es szezon első versenyét, ugyanis a Red Bull újonca a harmadik helyet szerezte meg az Ausztrál Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a második sorból rajtolhatott a vasárnapi futamon.

Isack Hadjar első Red Bullos versenye gyorsan véget ért
Isack Hadjar első Red Bullos versenye gyorsan véget ért
Fotó: WILLIAM WEST / POOL

A győzelemre is esélyes volt, de megadta magát a Red Bull

A 21 éves francia versenyző azonban hamar problémába ütközött. A négyszeres világbajnok Max Verstappen csapattársa jól kapta el a rajtot, és az élről induló Mercedesek mellé tudott érni, utána viszont váratlanul teljesen lemerült az autójának akkumulátora, ezért hirtelen visszaesett a tempója. A műszaki hiba miatt előbb visszacsúszott az ötödik helyre, majd kénytelen volt feladni a futamot, mert az RB22-es füstölni kezdett. Autójának mentése idejére virtuális biztonsági autós időszak kezdődött, amely alatt szinte az egész mezőny a boxba hajtott kerékcserére. 

Hadjar elmondása szerint már az első perctől érezte, hogy komoly gond lehet, ám sajnálja a kiesést, mert szerinte harcban lehetett volna a dobogóért a Ferrarival.

Nagyon jól rajtoltam, könnyedén átvehettem volna a vezetést, de amikor épp az járt a fejemben, hogy én leszek az első, elfogyott az erő. Több kört eltöltöttem azzal, hogy ebből visszahozzam magam. Aztán a motor szörnyű hangokat kezdett kiadni, és akkor már tudtam, hogy nem fogok célba érni.

 Kár érte, szerintem versenyben voltunk, talán Lewisszal” – mondta az F1-ben második szezonját töltő pilóta. 

Hadjar ugyanakkor pozitívumot is talált a debütálásában, elmondása szerint a hétvégén egyetlen komoly hibát sem követett el, és végig komfortosan érezte magát az autóban. 

Az idénynyitó Ausztrál Nagydíjat a pole pozícióból rajtolt George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte, akinek ez volt pályafutása hatodik futamgyőzelme. 

Az F1-es idény egy hét múlva Sanghajban, a Kínai Nagydíjjal folytatódik. 

