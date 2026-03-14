Isack Hadjar elutasította Andrea Kimi Antonelli bocsánatkérését a Kínai Nagydíj sprintfutama után. A Red Bull francia pilótája a rivális túlzott agresszivitásának köszönhetően végzett a mezőny hátuljában, ez pedig felbosszantotta.

Ahogyan azt Ausztráliában is tapasztalhattuk, a Kínai Nagydíj sprintfutama is rengeteg előzést szállított a szurkolóknak, a szombati megmérettetést végül George Russell nyerte a két Ferrari, Charles Leclerc és Lewis Hamilton előtt. A Mercedes másik pilótája, Andre Kimi Antonelli ezúttal nem tudott felérni a dobogóra, mivel már az első körben nekiment a Red Bull versenyzőjének, Isack Hadjar autójának, és ezért tíz másodperces büntetést kapott a versenyirányítástól.

Büntetést is hozott a Kínai Nagydíj sprintfutama, a Red Bull sínylette meg jobban
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A Red Bull fiatalja kiakadt Antonellire

Andrea Kimi Antonelli a verseny elején a túlzott agresszivitásának köszönhetően csúnyán nekiment a Red Bullos Isack Hadjar autójának, a francia versenyzőnek pedig gyakorlatilag elszálltak az esélyei a pontszerzésre. Az esetért az olasz pilóta büntetést kapott, ám a biztonsági autó miatt nem került annyira rossz helyzetbe, s végül az ötödik helyen hozta be a Mercedest, míg Hadjar csupán a 15. lett.

A Red Bull fiatal sztárja a futamot követően alaposan kiosztotta Antonellit, azonban még előtte megtagadta az olasz bocsánatkérését. 

Hadjar haragszik Antonellire?

„Meg akartuk nézni, hogyan működnek a lágy gumik versenykörülmények között, de egy teljesen tönkretett padlólemezzel egyszerűen lehetetlen dolgozni” − vélekedett a futamról a francia.

Nem igazán értem, miért van ennyire túlpörögve, miközben egy valóságos rakéta van alatta, amivel mindenképpen feljebb tudott volna kapaszkodni a mezőnyben. Na mindegy, az ilyesmi megesik

− tette hozzá Hadjar.

A sprintfutamot követően megrendezték az időmérő edzést is, mely során a Mercedes olasz pilótája megszerezte pályafutása első pole-pozícióját, ezzel átadta a múltnak Sebastian Vettel rekordját.

Az 56 körös Kínai Nagydíj vasárnap 8 órakor kezdődik Sanghajban.

  • Kapcsolódó tartalom

 

