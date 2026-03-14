Ahogyan azt Ausztráliában is tapasztalhattuk, a Kínai Nagydíj sprintfutama is rengeteg előzést szállított a szurkolóknak, a szombati megmérettetést végül George Russell nyerte a két Ferrari, Charles Leclerc és Lewis Hamilton előtt. A Mercedes másik pilótája, Andre Kimi Antonelli ezúttal nem tudott felérni a dobogóra, mivel már az első körben nekiment a Red Bull versenyzőjének, Isack Hadjar autójának, és ezért tíz másodperces büntetést kapott a versenyirányítástól.
A Red Bull fiatalja kiakadt Antonellire
Andrea Kimi Antonelli a verseny elején a túlzott agresszivitásának köszönhetően csúnyán nekiment a Red Bullos Isack Hadjar autójának, a francia versenyzőnek pedig gyakorlatilag elszálltak az esélyei a pontszerzésre. Az esetért az olasz pilóta büntetést kapott, ám a biztonsági autó miatt nem került annyira rossz helyzetbe, s végül az ötödik helyen hozta be a Mercedest, míg Hadjar csupán a 15. lett.
A Red Bull fiatal sztárja a futamot követően alaposan kiosztotta Antonellit, azonban még előtte megtagadta az olasz bocsánatkérését.
Hadjar haragszik Antonellire?
„Meg akartuk nézni, hogyan működnek a lágy gumik versenykörülmények között, de egy teljesen tönkretett padlólemezzel egyszerűen lehetetlen dolgozni” − vélekedett a futamról a francia.
Nem igazán értem, miért van ennyire túlpörögve, miközben egy valóságos rakéta van alatta, amivel mindenképpen feljebb tudott volna kapaszkodni a mezőnyben. Na mindegy, az ilyesmi megesik
− tette hozzá Hadjar.
A sprintfutamot követően megrendezték az időmérő edzést is, mely során a Mercedes olasz pilótája megszerezte pályafutása első pole-pozícióját, ezzel átadta a múltnak Sebastian Vettel rekordját.
Az 56 körös Kínai Nagydíj vasárnap 8 órakor kezdődik Sanghajban.
