Laurent Mekies szerint a Mercedes, a McLaren és a Ferrari is más szintet képvisel. A Red Bull francia csapatfőnöke a 2026-os szezon előtt meglehetősen óvatosan fogalmazott az erőviszonyokkal és a csapat jelenlegi állapotával kapcsolatban.

Nem kell sokat már várni a Forma-1 szerelmeseinek, ugyanis magyar idő szerint péntek hajnali 2.30-kor hivatalosan is megkezdődik a királykategória 2026-os idénye a melbourne-i első szabadedzésessel. A szezont megelőzően már lezajlottak a spanyolországi és bahreini tesztek, így minden csapatnak van már egy elképzelése az ellenfelekkel kapcsolatban, ám a Red Bull-nál egyelőre nem tették magasra az elvárásokat.

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen drives on the second day of the Formula One pre-season testing at the Bahrain International Circuit in Sakhir on February 19, 2026. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
A Red Bull ezúttal sem címvédőként érkezik a szezonnyitóra
Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Ekkora lemaradásban van a Red Bull?

A Bikásoknál Max Verstappen jelenti évről-évre az állandóságot, a négyszeres világbajnok még akkor is villogni tudott, amikor a riválisokhoz képest gyengébb versenyautót vezetett, sőt a 2025-ös szezonban jelentős hátrányból kapaszkodott vissza a bajnoki versenyfutásba. Nagy kérdés, hogy az új szabályokkal, valamint a Ford beszállásával mennyire tud versenyképes maradni a Red Bull, amelynek csapatfőnöke, Laurent Mekies meglehetősen szerény nyilatkozott tett a csapatáról.

Mi azt a stratégiát követjük, hogy csendben maradunk, és a saját dolgunkra koncentrálunk. Rengeteg munkánk van. Sajnos nem mi vagyunk az etalon. Biztosak vagyunk benne, hogy jelenleg a legjobbak mögött kullogunk

– fogalmazott Mekies, hozzátéve, hogy a Mercedes, a Ferrari, valamint a McLaren van előttük az erősorrendben.

Laurent Mekies is the team principal of Oracle Red Bull Racing during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing 2 2026 in Sakhir, Bahrain, on February 20, 2026. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Laurent Mekies váltotta Christian Hornert a Red Bull élén
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Mekies hozzáállása persze nem meglepő, az előszezon során Toto Wolff révén a Mercedes is kerülte az önfényezést, azonban azt a Red Bull csapatfőnöke is elismerte, hogy a riválisokat is meglepte a Forddal kötött kooperáció. A Bikások első F1-es motorja eddig megbízhatóan teljesített, a tempót tekintve sem volt lemaradva, bár a valós eredményt csak Ausztráliában tudja meg mindenki.

De mindazonáltal elmondható, hogy igen, valószínűleg a boxutcában ülők jelentős részét meglepte, hogy egy teljesen új projekttel ilyen következetesen tudtunk haladni. Ez valami olyasmi, amire a Red Bull-nál büszkék lehetnek, viszont sok időbe fog telni, mire elérjük a kívánt szintet” – tette hozzá.

