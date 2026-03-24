A Haas F1 Team versenyzője, Esteban Ocon a futamon összeütközött Franco Colapintóval, az incidens pedig napokkal később is heves indulatokat generál, amelyről Ralf Schumachernek is megvan a véleménye.

Nagy port kavart Ocon és Coapinto esete: az ügyben már Ralf Schumacher is megszólalt

Ralf Schumacher mit gondol a fenyegetésekről?

A helyzet odáig fajult, hogy Ocon halálos fenyegetéseket kapott, ami már egyértelműen túllép a sport keretein.

A kialakult botrány miatt még Colapinto közvetlen környezete is megszólalt, és nyugalomra intette a szurkolókat.

Közleményükben hangsúlyozták: „Senkinek sem szabadna gyűlöletet vagy halálos fenyegetést küldenie Oconnak vagy a Haasnak.”

Az ügy mellett nem ment el szó nélkül Ralf Schumacher sem, aki a Sky Deutschland szakértőjeként keményen bírálta a történteket – írja a Motorsport. Szerinte a jelenség túlmutat egy egyszerű versenybaleseten.

Beszélnünk kell bizonyos argentin szurkolók sötét oldaláról is, és nem most fordul elő először”

– mondta, majd hozzátette, hogy véleménye szerint most egy határt is átléptek.

A korábbi pilóta nem finomkodott:

Ez tényleg borzalmas. Szomorúnak és szégyenteljesnek tartom, mert ennek már semmi köze a sporthoz.”

Ugyanakkor Schumacher igyekezett elkerülni az általánosítást, külön kiemelve, hogy nem egy egész nemzetről van szó: „Ismerem Argentínát, nagyszerű ország, fantasztikus emberekkel, de főleg az interneten azt látni, hogy akik kritikát fogalmaznak meg, azokat célba veszik, sőt meg is fenyegetik.”

A német szakértő szerint a közösségi média jelentősen felerősíti a szélsőségeket, és egy hangos kisebbség torz képet alakít ki. Úgy véli, az online agressziót nem lehet félvállról venni: „Az erőszak vagy az erőszakra való felbujtás az interneten nem létezhet. Ennek sehol sincs helye a világban.”

Schumacher arra is rámutatott, hogy a Forma–1 népszerűsége az elmúlt években robbanásszerűen nőtt – ebben nagy szerepe volt a Drive to Survive című sorozatnak. „A Netflixnek köszönhetően a Forma–1 hatalmasat bővült. Sokkal több a szurkoló, és sajnos köztük is vannak ilyen emberek” – fogalmazott.

A történet tehát jóval túlmutat egy sanghaji koccanáson. Schumacher szerint az ilyen megnyilvánulások nemcsak a megtámadott versenyzőnek ártanak, hanem annak az országnak és pilótának is, akiknek a nevében sokan megszólalnak: