Rengeteg előzéssel (120) rúgta be az ajtót a Forma-1 2026-os szezonja, amely az Ausztrál Nagydíjjal indította a királykategória új éráját. Az első versenyhétvégét követően meglehetősen vegyes visszajelzéseket kapott az F1 új szabályrendszere, bár többségben inkább a negatív hangok érvényesültek. Utóbbi táborhoz csatlakozott Ralf Schumacher is, aki a német Sky podcastjében elemezte a látottakat.

Schumacher sem volt elragadtatva

Fotó: PAUL CROCK / AFP

Schumacher szerint a futam eleje nem volt rossz

A legendás Michael Schumacher testvére szerint az Ausztrál Nagydíj eleje biztatóan indult, de aztán hamar megváltozott a korábbi futamgyőztes véleménye.

Meg kell mondjam, hogy megértem a versenyzőket. Korábban igazi bátorságra volt szükségük, ha mondjuk nagyobb rizikót akartak vállalni egy gyors kanyarban. Ez azonban most kevésbé van meg

– idézte a visszavonult pilótát a motorsport.hu.

„Lényegében elveszed a vezetés aspektusát, és mesterséges beavatkozással helyettesíted azt. Emiatt pedig a Forma–1 szerintem egyfajta válaszút előtt áll jelenleg. Azt akarjuk, hogy rengeteg előzési manővert lássunk, vagy azt, hogy a versenyzői tehetség kerüljön előtérbe, és hogy a legjobb pilóta és a legjobb autó nyerjen? Személy szerint én úgy látom, hogy bár az eleje szórakoztató volt, a helyzet most mégsem veszélytelen az F1 számára” – tette hozzá, majd kiemelte, hogy amennyiben ő lenne a Forma-1 vezetője, akkor nem hagyná változatlanul a helyzetet.

A hírek szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is lépéseket kíván tenni az ügyben, de csak a vészesen közelgő Kínai Nagydíj után. A versenynaptár második állomására George Russell érkezik listvezetőként, mivel Malbourne-ben őt intette le először a kockás zászló Andrea Kimi Antonelli és Charles Leclerc előtt.