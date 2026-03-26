A furcsa jelenet a Japán Nagydíj csütörtöki médianapján történt Szuzukában. A sajtóesemény épp csak, hogy elkezdődött, Max Verstappen rögtön félbeszakította az első kérdezőt.

Max Verstappen összeszólalkozott egy újságíróval

Egy pillanat. Nem fogok beszélni, amíg ő el nem megy

– mondta a holland sztár, egy konkrét újságíróra mutatva.

A brit The Guardian munkatársa, Giles Richards rögtön magára ismert és döbbenten visszakérdezett, hogy tényleg neki kell-e távoznia. A Red Bull pilótája röviden, de határozottan válaszolt, és kiderült, hogy a tavaly Abu-Dzabiban feltett kérdése miatt haragszik az újságíróra.

Verstappen összeszólalkozása a brit újságíróval:

Én? Most komolyan?

Igen.

A tavalyi kérdés miatt?

Igen.

És emiatt azt akarod, hogy elmenjek?”

Igen

Az Abu Dzabiban feltett Spanyolországgal kapcsolatos kérdés az oka?

Igen

Tényleg ennyire felbosszantott?

Igen, menj már ki innen.

A beszámolók szerint az újságíró végül távozott, a sajtótájékoztató pedig csak ezután kezdődhetett el.

Max Verstappen made the start of his press conference here in Suzuka today conditional on the absence of The Guardian journalist, Giles Richards.

“I’ll only start when he leaves.”



When questioned by the journalist about the reason, Max said it was because of the question he… pic.twitter.com/D1qX6f4XIq — RBR Hub (@RBRHub) March 26, 2026

Verstappen nem felejt, régi konfliktus áll a háttérben

Verstappen azt vette zokon, hogy a brit riporter a tavalyi szezonzáró után – miután Lando Norris megnyerte a világbajnoki címet – arról kezdte faggatni a négyszeres Forma-1-es vb-győztest, hogy megbánta-e, hogy Barcelonában összeütközött George Russell-lel és ezért tíz másodperces büntetést kapott, amivel végül kilenc pontot bukott. Mint ismert, Verstappen mindössze két ponttal maradt le a világbajnoki címről. A kérdés már akkor is feldühítette a Red Bull pilótáját, és úgy tűnik, azóta sem felejtette el.

Verstappen szokatlan reakciójához az is hozzájárulhat, hogy nem indult jól számára a 2026-os F1-es szezon, miközben az új motorszabályokat folyamatosan kritizálja, csupán a nyolcadik helyen áll a világbajnoki pontversenyben.