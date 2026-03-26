Nem mindennapi jelenet zajlott le a Forma-1-es Japán Nagydíj előtti hagyományos csütörtöki médianapon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nemes egyszerűséggel elküldött egy újságírót a sajtótájékoztatóról, majd csak azt követően volt hajlandó válaszolni a kérdésekre, hogy a brit riporter elhagyta a termet.

A furcsa jelenet a Japán Nagydíj csütörtöki médianapján történt Szuzukában. A sajtóesemény épp csak, hogy elkezdődött, Max Verstappen rögtön félbeszakította az első kérdezőt.

Max Verstappen összeszólalkozott egy újságíróval
Max Verstappen összeszólalkozott egy újságíróval
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Egy pillanat. Nem fogok beszélni, amíg ő el nem megy

 – mondta a holland sztár, egy konkrét újságíróra mutatva. 

A brit The Guardian munkatársa, Giles Richards rögtön magára ismert és döbbenten visszakérdezett, hogy tényleg neki kell-e távoznia. A Red Bull pilótája röviden, de határozottan válaszolt, és kiderült, hogy a tavaly Abu-Dzabiban feltett kérdése miatt haragszik az újságíróra. 

Verstappen összeszólalkozása a brit újságíróval:

  • Én? Most komolyan?
  • Igen.
  • A tavalyi kérdés miatt?
  • Igen.
  • És emiatt azt akarod, hogy elmenjek?”
  • Igen
  • Az Abu Dzabiban feltett Spanyolországgal kapcsolatos kérdés az oka?
  • Igen
  • Tényleg ennyire felbosszantott?
  • Igen, menj már ki innen.

A beszámolók szerint az újságíró végül távozott, a sajtótájékoztató pedig csak ezután kezdődhetett el.

Verstappen nem felejt, régi konfliktus áll a háttérben

Verstappen azt vette zokon, hogy a brit riporter a tavalyi szezonzáró után – miután Lando Norris megnyerte a világbajnoki címet – arról kezdte faggatni a négyszeres Forma-1-es vb-győztest, hogy megbánta-e, hogy Barcelonában összeütközött George Russell-lel és ezért tíz másodperces büntetést kapott, amivel végül kilenc pontot bukott. Mint ismert, Verstappen mindössze két ponttal maradt le a világbajnoki címről. A kérdés már akkor is feldühítette a Red Bull pilótáját, és úgy tűnik, azóta sem felejtette el.

Verstappen szokatlan reakciójához az is hozzájárulhat, hogy nem indult jól számára a 2026-os F1-es szezon, miközben az új motorszabályokat folyamatosan kritizálja, csupán a nyolcadik helyen áll a világbajnoki pontversenyben.

