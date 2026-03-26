A furcsa jelenet a Japán Nagydíj csütörtöki médianapján történt Szuzukában. A sajtóesemény épp csak, hogy elkezdődött, Max Verstappen rögtön félbeszakította az első kérdezőt.
Egy pillanat. Nem fogok beszélni, amíg ő el nem megy
– mondta a holland sztár, egy konkrét újságíróra mutatva.
A brit The Guardian munkatársa, Giles Richards rögtön magára ismert és döbbenten visszakérdezett, hogy tényleg neki kell-e távoznia. A Red Bull pilótája röviden, de határozottan válaszolt, és kiderült, hogy a tavaly Abu-Dzabiban feltett kérdése miatt haragszik az újságíróra.
Verstappen összeszólalkozása a brit újságíróval:
- Én? Most komolyan?
- Igen.
- A tavalyi kérdés miatt?
- Igen.
- És emiatt azt akarod, hogy elmenjek?”
- Igen
- Az Abu Dzabiban feltett Spanyolországgal kapcsolatos kérdés az oka?
- Igen
- Tényleg ennyire felbosszantott?
- Igen, menj már ki innen.
A beszámolók szerint az újságíró végül távozott, a sajtótájékoztató pedig csak ezután kezdődhetett el.
Verstappen nem felejt, régi konfliktus áll a háttérben
Verstappen azt vette zokon, hogy a brit riporter a tavalyi szezonzáró után – miután Lando Norris megnyerte a világbajnoki címet – arról kezdte faggatni a négyszeres Forma-1-es vb-győztest, hogy megbánta-e, hogy Barcelonában összeütközött George Russell-lel és ezért tíz másodperces büntetést kapott, amivel végül kilenc pontot bukott. Mint ismert, Verstappen mindössze két ponttal maradt le a világbajnoki címről. A kérdés már akkor is feldühítette a Red Bull pilótáját, és úgy tűnik, azóta sem felejtette el.
Verstappen szokatlan reakciójához az is hozzájárulhat, hogy nem indult jól számára a 2026-os F1-es szezon, miközben az új motorszabályokat folyamatosan kritizálja, csupán a nyolcadik helyen áll a világbajnoki pontversenyben.
