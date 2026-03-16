Max Verstappen már a szezon elején kritizálta az új Forma-1-es motorszabályokat és kijelentette, hogy nem élvezi a vezetést. A négyszeres világbajnok holland pilóta szerint ami a pályákon történik leginkább a Mario Kart nevű videójátékhoz hasonlít, nem pedig autóversenyzéshez, így attól tart, hogy a sportág hosszú távon elveszítheti a rajongóit.

Max Verstappen számára csalódást keltően indult a 2026-os Forma-1-es szezon

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A Red Bull versenyzője nehéz hétvégét zárt a Kínai Nagydíjon, ugyanis a sprintversenyen csak kilencedik lett, majd a futamot műszaki hiba miatt fel kellett adnia. A holland pilóta így két futam után nyolc ponttal csak a nyolcadik helyen áll, ezzel szemben a listavezető George Russell már 51-nél tart.

Verstappen csak hisztizik? Kemény kritikát kapott a kiakadása után

Verstappen kritikája azonban nem maradt válasz nélkül. A Haas korábbi csapatfőnöke, Günther Steiner azon a véleményen van, hogy az idény első két versenyén felmerült problémák nem az új szabályok miatt vannak, hanem az érintett csapat hibájából.

„Max nem túl boldog, mert az autója nincs ott, ahol szeretné. Azonban szem előtt kell tartani, hogy a Red Bull először gyártott saját motort, márpedig ilyesmihez idő kell. Pont ezért is lepődtem meg, hogy milyen jól teljesítenek az új motorgyártók” – kezdte Steiner a TalkSportnak adott interjújában.

Az olasz-amerikai mérnök szerint Verstappen kirohanásai mögött egyszerűen csak az áll, hogy a holland nincs hozzászokva ahhoz, hogy nem a legjobb autóban ül.

Max néha túlságosan gyorsan kidobja a játékait a babakocsiból, ha valami nem úgy alakul, ahogy szeretné

– mondta a korábbi csapatfőnök.

Günther Steiner idei F1-es versenyeket éltetők táborát erősíti

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Steiner számára viszont kellemes meglepetéssel ért fel a világbajnoki pontverseny eddigi alakulása, noha az új szabályrendszernek köszönhetően eddig meglehetősen megosztó a Forma-1 2026-os szezonja.

„Mindenkinek mindig van véleménye mindenről. Mi az én véleményem? Ez egy új technológia, szerintem a verseny elég szórakoztató volt, de nyilvánvalóan olyanok, mint Max, talán nem szeretik a változást. Ő nincs hozzászokva, hogy nem a legjobb autóban ül, szóval nem meglepő, hogy nem lelkesedik az új szabályokért. Pedig szerintem egész jók, és idővel ez még fejlődni fog. Minden csapat még csak most tanulja, hogy mi is történik, mert ez egy teljesen új technológia. De a versenyek jók voltak, és ez a legfontosabb” – jelentette ki Steiner.