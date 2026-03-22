A Forma-1 egy hét pihenőt tart a Kínai-, és a Japán Nagydíj között, Max Verstappennek azonban esze ágában sem volt pihenni. A négyszeres F1-es világbajnok ismét beülhetett a GT3-as Mercedeszbe, a nürburgringi NLS-fordulóban.

Max Verstappenék nürburgringi győzelmét utólag érvénytelenítették

A holland pilóta Dani Juncadellával és Jules Gounonnal az oldalán magabiztosan nyerte meg szombaton a négyórás versenyt, ám a leintés után nem sokkal kiderült, hogy kizárták a Mercedes-AMG GT3 csapatát. Az indok szerint az alakulat hét garnitúra abroncsot használt el a versenynapon, miközben a szabályok legfeljebb hatot engedélyeznek.

Verstappen hajmeresztő előzést hajtott végre a Nürburgringen

A pole-pozícióból induló Verstappen az első etapon kezdett, és a rajt után sikerült megtartania az első helyét. Ezután azonban nagy csatába keveredett a kétszeres Nürburgringi-győztessel, Christopher Haase-val, amit utóbbi később „fantasztikus versenyzésnek” nevezett. Verstappen – akárcsak az F1-ben, most is megmutatta milyen agresszív a vezetési stílusa – nagyjából egy órát volt a pályán, majd átadta a volánt Juncadellának. Aztán az utolsó 45 percre visszatért a holland, és ott folytatta, ahol abba hagyta: az egyik lekörözött autóval szemben egy látványos előzést is bemutatott, ám a malőr nem volt kockázatmentes, ugyanis épphogy elkerülte a szalagkorlátot.

A Winward Racing csapatfőnöke, Stefan Wendl csalódottan reagált a kizárásra.

„A mostani NLS-forduló sokáig emlékezetes marad a számunkra: nagyszerű versenyt láttunk a pályán, fantasztikus hangulatú napot éltünk át, és eleinte örültünk is a futamgyőzelemnek. Így érthetően hatalmas volt a csalódás, amikor rájöttünk, hogy hibát követtünk el a háttérben, amiért a verseny szervezői kénytelenek voltak kizárni minket. Ez fáj, és természetesen mindenki nagyon csalódott most” – írta közleményében a Winward.

Verstappenék kizárásával Jordan Pepper és Dan Harper lett a győztes a Rowe BMW-vel.

Az F1-es szezon jövő héten a Japán Nagydíjjal folytatódik.