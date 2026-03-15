A négyszeres világbajnok Max Verstappen élesen bírálta a Forma-1 2026-os szezonra bevezetett szabályrendszerrel érkező új versenyzési stílust. A Kínai Nagydíj Verstappen „mesterségesnek” és „Mario Kart-szerűnek” nevezte a jelenlegi futamokat, különösen az úgynevezett „jojó-előzések” miatt, amelyek az elektromos energiarendszerek intenzív használatából fakadnak.

Verstappen szerint az új rendszerben a versenyzők az akkumulátor-energia többletével könnyen megelőzik egymást, majd rövid időn belül visszaelőzés történik, amikor az energia elfogy. A Red Bull pilótája úgy véli, ez „nem valódi versenyzés”, és attól tart, hogy a sport hosszú távon elveszítheti hagyományos rajongóit.

Max Verstappen ki nem állhatja az új Forma-1-es autókat
Fotó: John Ricky/Anadolu via AFP

„Ha valakinek ez tetszik, akkor tényleg nem tudja, miről szól a versenyzés. Egyáltalán nem szórakoztató. Olyan, mint a Mario Kart. Ez nem versenyzés. Elboostolsz valaki mellett, aztán a következő egyenesben lemerül az akkumulátorod, és ő boostol el melletted. Számomra ez egyszerűen vicc” mondta a négyszeres világbajnok Verstappen, aki már az előszezoni teszteken is nemtetszését fejezte ki az új F1-es autók iránt. 

Verstappen szerint tönkreteszik a versenyzés élményét

Verstappen rendkívül elégedetlen a Forma-1 új világával, azonban versenyzők véleménye megosztott. A Ferrari pilótája, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton – aki harmadik lett a sanghaji futamon – kifejezetten pozitívan nyilatkozott, és úgy fogalmazott, hogy pályafutása során most tapasztalja „a legjobb versenyzést” az F1-ben. Hasonlóan pozitívan értékelte a helyzetet Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke is, aki szerint az új technikai csomag összességében jól működik.

Kritikus hangot ütött meg a kétszeres világbajnok Fernando Alonso is. Az Aston Martin pilótája a 2026-os idényt „az akkumulátorok világbajnokságának” nevezte.

A vita középpontjában az áll, hogy az új motorformula jelentősen növelte az elektromos hajtás szerepét. A Forma-1 irányító testülete jelenleg is figyelemmel kíséri a csapatok és a versenyzők visszajelzéseit, így a szabályok esetleges módosítása – például az elektromos teljesítmény arányának csökkentése és a belső égésű motor szerepének növelése – nem zárható ki. 

Supporters cheers with cut-outs of Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen prior to the Formula One Chinese Grand Prix at the Shanghai International Circuit in Shanghai on March 15, 2026. (Photo by Greg Baker / AFP)
Verstappen az egyik legnépszerűbb pilóta, már többször is elmondta, hogy készen áll az F1-ből való távozásra
Fotó: Greg Baker/AFP / AFP

Verstappen szerint a legtöbb versenyző nem elégedett a jelenlegi helyzettel, ugyanakkor elismerte, hogy azok a pilóták, akik jelenleg sikeresek az új rendszerben, kevésbé érdekeltek a változtatásban. 

Szerintem megértik, honnan jövünk mi, versenyzők. Azt hiszem, a legtöbb pilóta nevében beszélek. Persze néhányan azt mondják, hogy nagyszerű, mert futamokat nyernek – ami érthető. Ha előnyöd van, miért mondanál le róla? Hiszen sosem tudod, lesz-e még valaha jó autód. De ha a legtöbb versenyzővel beszélsz, ez nem az, amit szeretünk. És szerintem nem az, amit az igazi F1-rajongók szeretnek. Lehet, hogy néhány rajongónak tetszik, de ők nem értik a versenyzést. Remélhetőleg minél hamarabb megszabadulunk ettől” 

– vélekedett Verstappen, aki úgy érzi, hogy a jelenleg szabályrendszer tönkreteheti a sportot, a korábbi korszakok versenyzését kedvelő rajongók pedig elfordulhatnak a Forma-1-től. 

