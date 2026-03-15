Verstappen szerint az új rendszerben a versenyzők az akkumulátor-energia többletével könnyen megelőzik egymást, majd rövid időn belül visszaelőzés történik, amikor az energia elfogy. A Red Bull pilótája úgy véli, ez „nem valódi versenyzés”, és attól tart, hogy a sport hosszú távon elveszítheti hagyományos rajongóit.

Max Verstappen ki nem állhatja az új Forma-1-es autókat

„Ha valakinek ez tetszik, akkor tényleg nem tudja, miről szól a versenyzés. Egyáltalán nem szórakoztató. Olyan, mint a Mario Kart. Ez nem versenyzés. Elboostolsz valaki mellett, aztán a következő egyenesben lemerül az akkumulátorod, és ő boostol el melletted. Számomra ez egyszerűen vicc” – mondta a négyszeres világbajnok Verstappen, aki már az előszezoni teszteken is nemtetszését fejezte ki az új F1-es autók iránt.

Verstappen szerint tönkreteszik a versenyzés élményét

Verstappen rendkívül elégedetlen a Forma-1 új világával, azonban versenyzők véleménye megosztott. A Ferrari pilótája, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton – aki harmadik lett a sanghaji futamon – kifejezetten pozitívan nyilatkozott, és úgy fogalmazott, hogy pályafutása során most tapasztalja „a legjobb versenyzést” az F1-ben. Hasonlóan pozitívan értékelte a helyzetet Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke is, aki szerint az új technikai csomag összességében jól működik.

Kritikus hangot ütött meg a kétszeres világbajnok Fernando Alonso is. Az Aston Martin pilótája a 2026-os idényt „az akkumulátorok világbajnokságának” nevezte.

A vita középpontjában az áll, hogy az új motorformula jelentősen növelte az elektromos hajtás szerepét. A Forma-1 irányító testülete jelenleg is figyelemmel kíséri a csapatok és a versenyzők visszajelzéseit, így a szabályok esetleges módosítása – például az elektromos teljesítmény arányának csökkentése és a belső égésű motor szerepének növelése – nem zárható ki.

Verstappen az egyik legnépszerűbb pilóta, már többször is elmondta, hogy készen áll az F1-ből való távozásra

Verstappen szerint a legtöbb versenyző nem elégedett a jelenlegi helyzettel, ugyanakkor elismerte, hogy azok a pilóták, akik jelenleg sikeresek az új rendszerben, kevésbé érdekeltek a változtatásban.

Szerintem megértik, honnan jövünk mi, versenyzők. Azt hiszem, a legtöbb pilóta nevében beszélek. Persze néhányan azt mondják, hogy nagyszerű, mert futamokat nyernek – ami érthető. Ha előnyöd van, miért mondanál le róla? Hiszen sosem tudod, lesz-e még valaha jó autód. De ha a legtöbb versenyzővel beszélsz, ez nem az, amit szeretünk. És szerintem nem az, amit az igazi F1-rajongók szeretnek. Lehet, hogy néhány rajongónak tetszik, de ők nem értik a versenyzést. Remélhetőleg minél hamarabb megszabadulunk ettől”

– vélekedett Verstappen, aki úgy érzi, hogy a jelenleg szabályrendszer tönkreteheti a sportot, a korábbi korszakok versenyzését kedvelő rajongók pedig elfordulhatnak a Forma-1-től.