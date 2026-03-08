Verstappen már három évvel ezelőtt is kritikus volt, amikor még csak ötletszinten beszéltek az 50-50%-ban belső égésű és elektromos teljesítményelosztású erőforrásokról, amely magas követelményeket támaszt az akkumulátor-kezelés terén.

Max Verstappen jelenleg nem élvezi a Forma-1-es versenyzést

Fotó: Martin Keep/AFP

A bahreini teszteken Verstappen már hangot adott annak, hogy Forma-1 mostanra szteroidokon futó Formula E-vé vált. A holland pilóta most ismét hangsúlyozta, hogy szeretne visszatérnie a valódi Forma–1-hez, különben – bár nem mondta ki nyíltan – távozni fog, ha nem történnek változások.

​Verstappen távozik a Forma-1-ből?

A kvalifikációs balesete miatt Verstappen a 20. rajthelyről rajtolt és egészen a hatodik helyre jött fel, így közel sem lehetett elégedetlen az Ausztrál Nagydíj után.

Sok autót előztem, mert két másodperccel gyorsabbak voltunk körönként. Csak letudtam őket, ami furcsán hangozhat, de így látom. Nem volt fair csata, csak próbáltam a lehető legtisztábban túljutni rajtuk és elkapni a saját ritmusomat. De nem igazán tudom, milyen szót használjak, talán a káosz lenne a legmegfelelőbb”

– mondta a verseny után a négyszeres világbajnok, aki ezúttal is beszélt az aggodalmairól.

Verstappennek egyáltalán nem tetszik az új Forma-1-es irány

Fotó: Martin Keep/AFP

„Szerintem a szabályok miatt kellene aggódniuk. Kérdéseket tesznek fel, és én elmondom a véleményemet arról, mit szeretnék látni és mi lenne jobb a sport számára, mert törődöm vele. Szeretek versenyezni, és azt szeretném, ha jobb lenne, mint ez. Nézzük meg, mit tehetünk. Remélem, hogy még ebben az évben találunk néhány más megoldást, hogy mindenki számára élvezetesebb legyen” – folytatta Verstappen, aki ismét belengette a Forma-1-ből való távozását.

„Szeretek versenyezni, de mindennek van egy határa. Azt hiszem, a FIA és a Forma-1 hajlandó meghallgatni, de csak remélem, hogy történik is valami. Nem én vagyok az egyetlen, aki ezt mondja. Sokan így gondolják, legyenek azok versenyzők vagy rajongók. A legjobbat akarjuk a sportnak. Szó nincs arról, hogy csak azért kritizálunk, hogy kritizáljunk. Okkal kritizálunk. Azt akarjuk, hogy ez Forma-1 legyen, rendes Forma-1 szteroidokon. Ma viszont nem ez a helyzet”

– vélekedett a holland pilóta, aki úgy tudott feljönni a hatodik helyre, hogy még a rajtja sem sikerült fényesen.