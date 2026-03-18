Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland pilótája számára unalmas elektromos együléses autók versenyének tűnik a mostani Forma-1, a jelenleg Ferrarit kormányzó, hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton számára viszont gyermekkora gokartozásának örömét hozza vissza. Vestappennek nem tetszik, hogy az autókat félig elektromos, félig belső égésű motor hajtja, illetve az sem, ahogy átalakult a karosszéria.

Fotó: John Ricky/Anadolu via AFP

Az F1 irányítói a módosításokkal, az energiamenedzsmentre épülő manőverezéssel és versenyzéssel azt célozzák, hogy könnyebb legyen az előzés, és ezáltal izgalmasabbá váljanak a futamok. „Ha valakinek ez tetszik, akkor tényleg nem érti, mi is az a motorsport” – mondta újságíróknak a múlt hétvégén Sanghajban Verstappen. Megfogalmazása szerint úgy érezte magát, mintha a Nintendo Mario Kart videojátékban lenne. Korábban már „szteroidokkal felturbózott Formula E-nek” nevezte a 2026-os autókat. Méltatlankodása már csak azért is érthető, mert egyelőre komoly nehézségekkel küszködik, a melbourne-i idénynyitón hatodik lett, a kínai hétvégén a sprintversenyben kilencedikként zár, a nagydíjon pedig tíz körrel a vége előtt műszaki hiba miatt kiesett. Verstappen többek között azt kifogásolja, hogy előzésnél lehet elektromos rásegítést kapni, de ezzel azt kockáztatja az adott versenyző, hogy lemerül a kocsija akkumulátora és visszaelőzik, amit viccnek nevezett.

Hasonló véleményt fogalmazott meg a kétszeres vb győztes spanyol Fernando Alonso (Aston Martin csapat, amely kapcsán sincs minden rendben), aki „akkumulátor-bajnokságnak” nevezte a mostani sorozatot. A Ferrarinál viszont pozitívan fogadták a változásokat. Hamilton mellett a monacói Charles Leclerc is jól kezdte az idényt, komoly csaták zajlottak az első két futamon, melyen a Mercedes volt a legerősebb. Hamilton „a legjobb versenyélményének” nevezte a legutóbbi futamon tapasztaltakat, és a gokartozáshoz hasonlította, melyben folyamatosa oda-vissza előzgetik egymást a versenyzők.