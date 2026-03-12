A Forma–1-es melbourne-i futamon a regnáló világbajnok Lando Norris az ötödik helyen ért célba, míg a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen a hatodik pozícióban zárt.

Mindenki Lando Norrisról és Max Verstappenről beszél

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Mi történt Verstappen és Norris között?

A pályán azonban így sem maradt el köztük a küzdelem: az Albert Park aszfaltcsíkján több körön át kemény csatát vívtak a pozícióért, amelyből végül a brit pilóta került ki győztesen.

A verseny utáni levezető körön viszont egészen más hangulat uralkodott. A két rivális barátságosan integetett egymásnak az autóból, a pillanat pedig gyorsan elterjedt a közösségi médiában

- írja a Motorsport. A gesztus azért is keltett feltűnést, mert a 2025-ös szezon kiélezett bajnoki csatája után sokan úgy vélték, végleg megromlott a viszonyuk.

Max and Lando waved at each other after the race😆



These two have their own reincarnation😅 pic.twitter.com/Vtx6DfQnxf — 塔提阿娜 (@Mercury98568210) March 8, 2026

A rajongók azonban egészen másképp látták a történteket. „Mindig jó látni, amikor a versenyzők ilyen barátságosak egymással” – írta egy felhasználó a Redditen. Egy másik kommentelő pedig a médiát bírálta:

Ezt jó látni! Sosem hiszek a média által kreált viszályokban.”

A beszélgetésekben még a modern Forma–1 technikai háttere is szóba került. Egy elemző szemléletű rajongó szerint a pilóták pontosan érzik egymás taktikáját a pályán, ami különleges kölcsönös tiszteletet alakít ki közöttük. „Néhány körön át keményen harcoltak ezen a versenyen. Szerintem ezek a gesztusok egyfajta elismerések két olyan kolléga részéről, akik tisztelik egymást. Az új akkumulátorhasználati érában az a helyzet, hogy a pilóták akár több körön át is adok-kapok harcot vívhatnak, még akkor is, ha valójában nem cserélnek helyet. Ők pontosan tudják, hogy küzdenek, látják, hogyan használja a másik az előzési gombot védekezésre vagy támadásra, hol tölt vissza, és erre reagálnak.”

Egy másik hozzászóló a versenysportok lélektanával magyarázta a látottakat.

Az a helyzet, hogy ezek a srácok mindig is barátságosak voltak egymással. Őrület, hogy az emberek mennyire őrültnek hiszik őket. Egész életemben rögbiztem, a pályán legszívesebben letéptem volna a másik fejét, de amint megszólal a síp, ugyanezek a srácok a legrendesebb emberek a világon. Azt hiszem, az emberek szeretnék azt hinni, hogy az ilyen sportolóknak nincs érzelmi kontrolljuk, pedig a valóságban profik.”

A két sztár hamarosan újra összecsaphat, hiszen március 13. és 15. között rendezik meg a Forma–1-es Kínai Nagydíjat Sanghajban, ahol az idei szezon első sprintfutamát is megtartják.