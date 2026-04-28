Március közepén érkezett a hír, miszerint a BYD vezetői elkezdték fontolgatni a motorsportba való terjeszkedést, hogy növeljék a márka globális vonzerejét. Mind a saját csapat létrehozása, mind pedig a paddockban már létező 11 istálló egyikének megvásárlása a tervek között szerepelt, és most újabb fejlemények érkeztek a Forma-1-hez történő csatlakozás ügyében.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A BYD is belép a Forma-1-be?

A Szegeden óriásüzemet építő kínai elektromosautó-gyártó képviseletében a cég alelnöke, Stella Li a Pekingi Motorshow-n szólalt meg a témával kapcsolatban. „Jó viszonyt ápolunk, folyamatosan kapcsolatban állunk. A szenvedély és a kultúra miatt szeretem a Forma-1-et, sok ember álmodozik arról, hogy egyszer ott versenyezzen” – mondta a BYD alelnöke, aki elismerte, hogy Sanghajban találkozott a Forma-1 ügyvezető igazgatójával, Stefano Domenicalival.

„Igen, beszélünk róla. Igazi lehetőséget jelentene a technológiánk tesztelésére”

– idézte a Mandiner a BYD-vezér szavait.

La vice-présidente du géant chinois BYD, Stella Li, a indiqué que des discussions étaient en cours avec la F1, alors que le constructeur ne cache pas son envie d'arriver dans la discipline reine ! 🆕🇨🇳



"Nous avons rencontré Stefano Domenicali à Shanghai. Nous entretenons des… pic.twitter.com/NGYJeB9UCY — Dernier Secteur (@Dernier_Secteur) April 27, 2026

Újabb csapattal bővülhet az F1

A 2026-os szezonban már nem 10, hanem 11 istálló szerepel a Forma-1-ben, a Cadillac újoncként, két rutinos pilótával, Valtteri Bottasszal és Sergio Pérezzel a fedélzeten csatlakozott a mezőnyhöz, az amerikaiak példáját pedig a BYD is követné. A kínaiak szerepvállalására azért van lehetőség, mert a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szabályai szerint a legfeljebb 12 fős mezőnyben még egy hely kiadó, valamint a szövetség elnöke, Mohamed bin Szulajm korábban kijelentette, hogy a jövőben a következő lépés egy kínai gyártó belépetése lenne a Forma-1-be.