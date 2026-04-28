Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: új munkaszüneti nap jöhet a nyár közepén Magyarországon?

Fontos

Megvan, kit jelöl a Fidesz parlamenti alelnöknek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Igaznak bizonyultak a korábbi pletykák, a világ egyik legnagyobb autógyártója egy lépéssel közelebb került a Forma-1-ben való részvételhez. A BYD vezetője és az F1 ügyvezető igazgatója között már megkezdődtek a tárgyalások.

Március közepén érkezett a hír, miszerint a BYD vezetői elkezdték fontolgatni a motorsportba való terjeszkedést, hogy növeljék a márka globális vonzerejét. Mind a saját csapat létrehozása, mind pedig a paddockban már létező 11 istálló egyikének megvásárlása a tervek között szerepelt, és most újabb fejlemények érkeztek a Forma-1-hez történő csatlakozás ügyében.

A BYD szerepvállalásával újabb csapat csatlakozhat a Forma-1 mezőnyéhez
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A BYD is belép a Forma-1-be?

A Szegeden óriásüzemet építő kínai elektromosautó-gyártó képviseletében a cég alelnöke, Stella Li a Pekingi Motorshow-n szólalt meg a témával kapcsolatban. „Jó viszonyt ápolunk, folyamatosan kapcsolatban állunk. A szenvedély és a kultúra miatt szeretem a Forma-1-et, sok ember álmodozik arról, hogy egyszer ott versenyezzen” – mondta a BYD alelnöke, aki elismerte, hogy Sanghajban találkozott a Forma-1 ügyvezető igazgatójával, Stefano Domenicalival.

„Igen, beszélünk róla. Igazi lehetőséget jelentene a technológiánk tesztelésére” 

– idézte a Mandiner a BYD-vezér szavait.

Újabb csapattal bővülhet az F1

A 2026-os szezonban már nem 10, hanem 11 istálló szerepel a Forma-1-ben, a Cadillac újoncként, két rutinos pilótával, Valtteri Bottasszal és Sergio Pérezzel a fedélzeten csatlakozott a mezőnyhöz, az amerikaiak példáját pedig a BYD is követné. A kínaiak szerepvállalására azért van lehetőség, mert a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szabályai szerint a legfeljebb 12 fős mezőnyben még egy hely kiadó, valamint a szövetség elnöke, Mohamed bin Szulajm korábban kijelentette, hogy a jövőben a következő lépés egy kínai gyártó belépetése lenne a Forma-1-be.

  • Kapcsolódó cikkek
Európába jön a Mercedes és a BYD által alapított prémiummárka
Felrobbant motor is nehezítette a Forma-1-be vágyódó magyar tehetséget
Megdöbbentek a rajongók: ilyen szerelésben még sosem látta a Mercedest – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!