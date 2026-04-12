Carlos Sainz 2025-ben, a brit csapatnál töltött első évében dobogós helyezéseket ért el Azerbajdzsánban és Katarban, de a közelgő Miami Nagydíjon a dobogós helyezésre 300/1-es (301,00, +30 000) az odds, ami jól mutatja, milyen nehéz szezonkezdésen van túl a csapat. A spanyol pilóta a 17. helyről rajtolva lenyűgöző eredményt ért el Sanghajban, így jelenleg a 14. helyen áll a bajnokságban, de Ausztráliában és Japánban is csak a 15. helyen ért célba.

Carlos Sainz májusban folytathatja Miamiban

Carlos Sainz nincs könnyű helyzetben

A szezonkezdésről beszélve Sainz elismerte, hogy a Kínában szerzett két pont „aranyat ér”, mivel a csapatnak valójában nem volt meg a sebessége a pontszerzéshez. Mivel a Williams istálló keményen dolgozik a pályán nyújtott teljesítmény javításán, fényesebb napok várhatók, és Sainz személyében, aki karrierje során négy F1-es futamot nyert, tudják, hogy olyan pilótájuk van, aki képes eredményeket hozni, ha az autó megfelelő állapotban van. Miután a McLarennél töltött két és a Ferrarinál töltött négy szezonja alatt rendszeresen a mezőny élén végzett, érthető volt, hogy Sainznak időre lehet szüksége, hogy alkalmazkodjon a Williamsnél töltött új életéhez a tavalyi szezonban.

A 2025-ös végső rangsorban új csapattársa, Alex Albon mögött végzett, de ő szerezte a csapat egyetlen dobogós helyezését Azerbajdzsánban és Katarban. A 2024-es kilencedik hely után elért ötödik hely a konstruktőrök bajnokságában okos döntésnek tűnt, hogy Sainz a Williamst választotta, de a csapat idei korai küzdelmei arra utalnak, hogy időbe telhet, mire újra dobogós helyezésért küzdhetnek. A bukmékerek bíznak abban, hogy Sainz ebben a szezonban átveszi a vezető szerepet a Williamsnél, és 2/5 (1,40, -250) esélyt adnak rá, hogy több ponttal zárja a szezont, mint Albon, aki 7/4 (2,75, +175) esélyt kap.

Bár Sainz az évek során bebizonyította, hogy bármilyen típusú pályán képes teljesíteni, eredményei arra utalnak, hogy különösen a városi pályákon lesz érdekes figyelni, hogyan küzd a pontokért. Karrierje során elért négy győzelme között szerepelnek emlékezetes diadalok Ausztráliában és Szingapúrban, és az idei, októberi Marina Bay-i verseny időpontja bőven hagy időt a Williamsnek, hogy megfordítsa a sorsát. Sainz elmondta, hogy szereti a szuzukai és a silverstone-i nagy sebességű pályákat, és kiváló eredményekkel rendelkezik a Brit Nagydíjon: 2022-ben a Ferrarival nyert, és összesen hatszor végzett a pontszerző helyeken ezen a pályán. Monaco is megfelel a stílusának, és 2021 és 2024 között négy év alatt háromszor állt ott a dobogón.