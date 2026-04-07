Arvid Lindblad a Red Bull fiataljaként érkezett a Forma-1 mezőnyébe, ahol Liam Lawson csapattársaként debütálhatott a Racing Bulls istállójánál. Bemutatkozása jól sült el, hiszen rögtön pontot szerzett Ausztráliában, majd az F1-es Japán Nagydíjon azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Max Verstappent kiejtve jutott be az időmérő edzés utolsó szakaszába.

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A 18 éves versenyző Dino Chiesa kezei alatt is pallérozódott, aki korábban olyan nevekkel dolgozhatott együtt, mint Lewis Hamilton, a szintén világbajnok Nico Rosberg, de a pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli is tanult tőle.

Chiesa F1-es világbajnokhoz hasonlította Lindlbadot

Az elismert edző szenvedélyesnek és agresszívnak írta le a Forma-1 idei egyetlen újoncát, hozzátéve, hogy már most, azaz 18 évesen is letisztultan versenyez.

„Ez nagy pozitívum, mert szükség esetén képes alkalmazkodni a vezetési stílusához. Gyorsan tanul, és olyan technikás pilóta, aki a fékezési szokásait vagy stílusát a különböző gumikhoz vagy autókhoz igazítja” − idézte Chiesát a formula.hu.

Azt mondanám, hogy inkább Lewisra (Hamilton) hasonlít. Nico (Rosberg) nagyon udvarias volt, és hajlamosabb volt elfogadni a második helyet, mint Lewis vagy Arvid. Arvid nagyon agresszív a versenyeken; nem vár, és nem számol ki mindent. Ha utolér egy másik versenyzőt, azonnal megelőzi.”

Korábbi edzője egy régi történettel magyarázta meg a hasonlóságot, amikor a 14 éves Lindblad egy versenyen csak második lett, majd azzal vádolta Chiesát, hogy a csapattársának adta a jobb autót.

„Ő nagy nyereség lesz a Red Bull számára, de néha meg kell tanulnia tízig számolni, mielőtt megszólal, mert nagyon heves tud lenni, és lehet, hogy rosszat mond. Kezdőként udvariasnak kell lenned. Ha egyszer Verstappen vagy Hamilton leszel, azt mondhatsz, amit akarsz, de addig egy kicsit diplomatikusabbnak kell lenned, és Arvid nem politikus” − adta le tanácsát a korábbi edző.

Lindblad előtt fényes út áll, s amennyiben a Red Bull nem lesz elégedett Isack Hadjar teljesítményével, vagy éppen Verstappen dönt úgy, hogy visszavonul, úgy hatalmas esélyt kaphat a 18 éves brit pilóta.

A Forma-1 jelenleg szünetel a közel-keleti konfliktus miatt, a következő fordulót Miamiban tartják május elején.