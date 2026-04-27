Fernando Alonso a Forma-1 jelenlegi mezőnyének legidősebb és egyik legtapasztaltabb pilótája, hiszen 2001-ben mutatkozott be a sorozatban, azóta kisebb szünetet leszámítva a sportág egyik meghatározó alakja. Szerepelt a Minardi, a Renault, a McLaren, a Ferrari és az Alpine csapatában, 2023 óta pedig az Aston Martinnál versenyez.

Fernando Alonso szerint érezni fogja, mikor kell majd lezárnia a karrierjét

Alonso Ausztráliában és Kínában sem ért célba, legutóbb Japánban pedig csak a 18. helyen ért célba, így nulla ponttal a 21. helyen áll a pilóták pontversenyében.

Fernando Alonso még nem gondol a visszavonulásra

A kétszeres világbajnok szerződése elvileg a mostani idény végéig szól, s mivel júliusban már 45 éves lesz, egyre több találgatás indult a jövővel kapcsolatban. A silverstone-i alakulat rendkívül gyenge szezonkezdete ellenére Alonso messze nem érzi úgy, hogy eljött volna a visszavonulás ideje.

„Szeretem, amit csinálok. Szeretek versenyezni. Az első versenyemet háromévesen futottam, most pedig 44 vagyok, vagyis az életem 41 évében kormány mögött ültem” – mondta Fernando Alonso a monacói Historic Grand Prix hétvégéjén.

Szóval, amikor abba kell majd hagynom a versenyzést, az egy nagyon nehéz döntés lesz, és nehéz lesz elfogadnom. Majd az idő eldönti. Érezni fogom. Jelenleg úgy érzem, még nem jött el az ideje.

Versenyképesnek és motiváltnak érzem magam, boldog vagyok, amikor vezetek. Szóval, igen, remélem, nem ez lesz az utolsó szezon” – jelentette ki a spanyol.

Az öthetes kényszerszünet után a 2026-os F1-es bajnokság ezen a hétvégén tér vissza a Miami Nagydíjjal.