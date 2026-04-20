Nehezen indult a 2026-os Forma-1-es szezon az Aston Martin számára, de a csapat kétszeres világbajnoka szerint emiatt hiba lenne kizárólag a Honda motorját hibáztatni. Fernando Alonso védelmébe vette a japán gyártót, és felidézte a korábbi, sokat kritizált McLaren-Honda korszakot is.

A Forma-1 2026-os szezonjának az Aston Martin saját fejlesztésű Honda erőforrással vágott neki, az új F1-es korszak viszont egyáltalán nem a terek szerint kezdődött a csapat számára. A silverstone-i alakulat megbízhatósági gondokkal küzd, ráadásul a motor okozta komoly vibráció olyan mértékű, hogy idén képtelen teljes futamokat teljesíteni. Ráadásul a rázkódás olyan erős volt, hogy még az is felmerült, hogy Fernando Alonso és Lance Stroll idegkárosodást szenvedhetnek, ha túl sokáig vezetnek.

Fernando Alonso védelmébe vette a Hondát
Fotó: GONGORA / NurPhoto

Fernando Alonso szerint túlzás a Honda hibáztatása

A nehézségek miatt sokan ismét a Hondát kezdték kritizálni, Fernando Alonso azonban igyekezett lehűteni a kedélyeket. A spanyol pilóta szerint a mostani helyzet sokban emlékeztet arra, ami 2015-ben történt a McLaren és a Honda együttműködésének kezdetén. Akkor az autó teljesítménye messze elmaradt a várttól, Alonso pedig „GP2-es motornak” nevezte a Honda erőforrását egy rádióüzenetben. A kétszeres világbajnok most úgy érzi, tíz évvel ezelőtt igazságtalanul őt tették meg bűnbaknak.

„Már más perspektívából látom a dolgokat, de nem hiszem, hogy tíz évvel ezelőtt ennyire drámai lett volna a dolog” – kezdte Alonso. 

Amikor úgy nyersz néhány bajnokságot, hogy csak a csapattársad ellen versenyzel, te vagy az Isten, aztán amikor szevedsz és nehéz időszakon mész keresztül, akkor minden felerősödik ellened. Mindenki csak rám emlékszik, mintha akkoriban csak egyedül én panaszkodtam volna.

 Pedig a csapatban mindenki ugyanazt mondta: a projekt egyszerűen nem volt még kész” – fogalmazott Alonso. Hozzátette, hogy abban az időben sokan túlzónak tartották a kritikáját, most viszont már többen látják, hogy valódi problémák álltak a háttérben.

„Bizonyos értelemben, tíz év távlatából néhány dologban az emberek véleménye talán megváltozott velem kapcsolatban, és talán már elhiszik, hogy igazam volt. De két-három évvel ezelőtt még mindenki azt gondolta, hogy őrült vagyok, mert tíz évvel ezelőtt kritizáltam a Hondát. A csapatrádióban tett megjegyzésem csak frusztráció volt, mert igen, kétszeres világbajnokként nem voltam elégedett az adott helyzettel – vagy boldogan tapsolnom kellene pusztán a munkám miatt? Szóval most azt hiszem, most már mindenki látja ezt a helyzetet, így egy kicsit elfogadóbbak velünk szemben, és jobban megértik a problémákat” – tette hozzá a spanyol.

A veterán pilóta hangsúlyozta: az Aston Martin és a Honda most egy csapatként dolgozik a megoldáson. A spanyol szerint a cél az, hogy a brit istálló saját erőforrásait és adatait is a motor fejlesztésére fordítsa, hogy minél gyorsabban megszűnjenek a vibrációs és teljesítménybeli gondok. 

„Amit a csapatért tehetek, az az, hogy keményebben dolgozom, megpróbálok a lehető legtöbbet segíteni a Hondának. Nem lesz azonnali megoldás, de biztos vagyok benne, hogy javulni fog a helyzet” – fogalmazott a 44 éves versenyző.

Az F1-es idény május első hétvégéjén, Miamiban folytatódik. 

  Kapcsolódó cikkek:
