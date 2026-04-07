Az Aston Martin nagy tervekkel vágott neki a Forma-1 2026-os idényének, hiszen leszerződött a Hondával, valamint megszerezte a Red Bulltól Adrian Newey-t, a Bikások korábbi sikerkovácsát. A szurkolók többsége bizakodóan várta a új szabályrendszerrel tarkított szezont, viszont elégedettek még közel sem lehetnek, hiszen Fernando Alonso és Lance Stroll sem tudott még pontot szerezni, sőt a célba sem értek be mindig.

A két Aston Martin a Forma-1-es Japán Nagydíjon

Kitálalt a Forma-1-es mérnök

Andrian Newey egy fontos problémáról rántotta le a leplet, a rutinos tervező ugyanis kimondta, hogy az Aston Martin egyáltalán nem volt tisztában a Honda motorsport-részlegének állapotával. A 67 éves szakember úgy fogalmazott, hogy a csapat egészen a 2025-ös év végéig abban a hitben élt, hogy a sikeres Red Bull-korszakból ismert szakmai stábbal fognak együtt dolgozni.

Nem, mi erről egyáltalán nem tudtunk, és csak tavaly novemberben szembesültünk a valósággal, amikor Lawrence Stroll-lal és Andy Cowell-lel Tokióba utaztunk

− idézte a motorsport.hu Newey-t, aki hozzátette, a téli pletykák miatt látogatták meg a Hondát, és csak ott vették észre, hogy az eredeti csapat nagy része nem tért vissza a munkához.

Az Aston Martint természetesen váratlanul érte a kialakult helyzet, Newey nyilatkozata után pedig Vatanabe Kodzsi, a Honda Racing Corporation elnöke is megszólalt.

„Alapvetően úgy gondolom, hogy ez egy félreértés, hiszen a mi irányelvünk az, hogy a motorsportban dolgozó mérnököket rendszeresen átirányítjuk a sorozatgyártásba vagy más fejlett technológiákhoz, például repülőgépekhez és hasonló projektekhez. A szervezet újjáépítése valóban időbe telt, amitől Newey joggal tarthatott, de mostanra már megfelelő szervezettel és szakértelemmel rendelkezünk” − fogalmazott a japán vezető.

Jelenleg a brit alakulatnak van a legnagyobb lemaradása a Cadillac mellett, és a helyzetet az is nehezíti, hogy a motor beszerelése után további váratlan problémák is felmerültek, így nagyon nehéz lesz felkapaszkodni a középmezőnyre.