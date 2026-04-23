A maranellóiak Forma–1-es csapatánál nyíltan abban bíznak, hogy az FIA zöld utat ad számukra a motorfejlesztések felgyorsítására.

Botrány a Forma–1-ben: titkol valamit a Ferrari?

Titkol valamit a Ferrari Forma–1-es csapata?

Az új, SF-26-os modelljük jelentős aerodinamikai átalakítás előtt áll, így egy esetleges motorikus erősítéssel együtt komoly kihívói lehetnének az élmezőnynek. Frédéric Vasseur ezt egyértelműen meg is erősítette:

Az extra fejlesztési lehetőség hatalmas esélyt adna nekünk”

– nyilatkozta, majd hozzátette, „Ezzel a lépéssel végre eltüntethetnénk a meglévő különbséget a pályán.”

A riválisok azonban egyre gyanakvóbban figyelik a Ferrari helyzetét.

Többen úgy vélik, hogy az olaszok hátránya nem külső tényezők, hanem saját mérnöki döntéseik következménye – például a kisebb turbó vagy az egyedi kipufogórendszer alkalmazása. Sőt, a paddockban már az a feltételezés is felmerült, hogy a Ferrari szándékosan nem mutatja meg valódi potenciálját, hogy kedvezőbb elbírálás alá essen.

Ez a gyanú váltotta ki Toto Wolff határozott reakcióját is, aki egyértelműen bírálta az esetleges „trükközést”. A Mercedes első embere szerint az engedményrendszer célját nem szabad eltorzítani - írja a Motorsport.

Az engedményrendszer elve mindig is a hátrányban lévők felzárkóztatása volt, nem pedig az, hogy valaki hirtelen átugorja a többieket”

- mondta.

A stuttgarti istálló belső elemzései alapján ráadásul a motorerő tekintetében minimálisak a különbségek az élcsapatok között. Wolff szerint valójában csak egy gyártó szorulna segítségre:

„Számomra úgy tűnik, egyetlen motorgyártónak van problémája, akinek segíteni kell” – értékelt, majd hozzátette, „a többiek ugyanis nagyjából egy szinten mozognak.”

A szabályozás egyébként pontosan meghatározza, ki számít „rászorulónak”: a referencia-motorhoz képest két százalékos lemaradás évente egy fejlesztést engedélyez, míg négy százalékos hátránynál ez kettőre nő. Az élen álló gyártók eközben gyakorlatilag fejlesztési tilalom alatt állnak.

A Mercedes egyelőre nem esett pánikba, de kiemelt figyelemmel követi az FIA számításait és a döntéshozatal folyamatát. A csapatnál bíznak benne, hogy a sportág integritása nem sérül:

„Nagyon meglepődnék és csalódott lennék, ha a döntések beavatkoznának a jelenlegi erősorrendbe. Nekünk egyértelmű adataink vannak a versenytársak motorteljesítményéről, és gyanítom, a szövetség is ugyanezeket a számokat látja” - tette még hozzá.

A végső döntés hamarosan megszületik, és könnyen lehet, hogy nemcsak a technikai szabályok értelmezéséről, hanem az idei világbajnoki küzdelem alakulásáról is dönteni fog.