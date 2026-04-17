A Forma-1-es Cadillac két veterán pilótával vágott neki első királykategóriás idényének, és eddig Valtteri Bottas és Sergio Pérez is azt hozták, amire számítottak tőlük. Az amerikai istálló három forduló alatt pontot még nem szerzett, azonban azt megerősítette, hogy a nagy reménységnek tartott Colton Herta összesen négy alkalommal vezetheti idén az újonc versenyautóját.

Colton Herta Spanyolországban debütál a Forma-1-ben

A 26 éves amerikai pilóta jelentős IndyCar-tapasztalattal a háta mögött szerződött a Cadillac istállójához, amely jelenleg a Forma-2-ben, a Hitechnél szerepelteti hazai versenyzőjét. Pénteken pedig már az is kiderült, hogy Herta a júniusi Spanyol Nagydíjon, Barcelonában vezetheti először az újonc autóját, ezen kívül pedig további három versenyhétvégén kap majd lehetőséget.

Alig várom, hogy először ülhessek a Cadillac Forma-1-es autójában. Szeretnék szorosan együttműködni a csapattal, hogy egy igazi nagydíjkörnyezetben is kipróbálhassam magam. Szeretnék tanulni, remélem, hogy hozzá tudok járulni a csapat sikeréhez, és azt is remélem, hogy sokat tudok majd segíteni Checónak és Valtterinek”

− idézte tesztpilótáját a Cadillac.

Herta hivatalos F1-es versenyhétvégén még egyszer sem vett részt, bár a McLaren egyik korábbi tesztjén már kipróbálhatott Forma-1-es autót. A kaliforniai születésű pilóta Ausztráliában már debütált az F2-ben, jelenleg hat ponttal a tabella tizedik helyén áll.