Nehéz helyzetben az F1 egyik közönségkedvenc pilótája. Carlos Sainz nagy reményekkel érkezett a Forma-1-es Williams csapathoz, számos ígéretet kapott, ezek közül azonban szinte egy sem teljesült, így most egy borzalmas autóval kell versenyeznie. A spanyol pilóta karrierje úgy tűnik, zátonyra futott, a legnagyobb problémája pedig az, hogy nincs lehetősége a Williams elhagyására.

Carlos Sainz a 2024-es szezon végén távozni kényszerült a Ferrari csapatától, miután az olasz istálló bejelentette, hogy szerződtette a hétszeres Forma-1-es világbajnok Lewis Hamiltont. 

Sainz az idei szezonban nem tényező a Forma-1-ben a Williamsszel
A spanyol versenyző az előző szezont a kilencedik helyen zárta a pilóták pontversenyében, az idény során 64 pontot szerzett és kétszer a dobogó legalsó fokára is felállhatott a Williams színeiben. 

Hol lehet még helye Sainznak a Forma-1-ben?

A 2026-os Forma-1-es szezon katasztrofálisan indult a Williams számára. A brit csapat már több problémába is beleütközött az új erőforrás-szabályok életbe lépésével. A Williams istállónak januárban le kellett mondania a barcelonai tesztelést is, mert nehézségeik akadtak a kötelező ütközési teszteken, ráadásul az autójuk állítólag 26 kilogrammal nehezebb volt a megengedettnél.

A Williams autója korántsem versenyképes az idei szezonban, csak az újonc Cadillacet és az Aston Martint előzik a konstruktőri versenyben.

Sainz a 2024-es ferraris szezonja után igazolt a Williamshez, többéves szerződést kötött a csapattal, mert azt az ígéretet kapta, hogy versenyképes lesz az autója az új szabályrendszerben. Ez azonban közel sem látszik megvalósulni, a legnagyobb probléma pedig az, hogy Sainznak már nem igazán van lehetősége versenyképes csapathoz igazolni.

„Hová menne Carlos? Megfordult a McLarennél. Volt a Red Bullnál a Toro Rossónál, versenyzett a Ferrarinál és a Williamsnél is. A Mercedesnél nincs hely számára. Versenyzett a Renault-nál is – ami most Alpine –, de nehéz elképzelni, hogy jobb csapathoz jusson, anélkül, hogy visszatérne olyan helyekre, ahová valamilyen okból nem hívták vissza” mondta a Sky F1 podcastműsorában a brit Martin Brundle, aki 158 Forma-1-es futamon állt rajthoz. 

Verstappen távozása menthetné meg Sainz Forma-1-es karrierjét
„Nagyon nehéz helyzetben van. Együtt érzek vele, mert bár szerintem nincs meg benne egy Verstappenhez és társaihoz mérhető abszolút tehetség, de nagy küzdő. Olyan, mint az apja – könyörtelen –, és ez gyakran megmutatkozik. 

Kiemelkedő volt azon a néhány versenyen, amit megnyert, úgyhogy kár lenne érte. De nehéz helyzetben van, mert pályafutása során már a mezőny több mint a felénél vezetett. Hacsak váratlanul nem nyílik meg előtt egy lehetőség – mert mondjuk a Red Bull hirtelen keresne valakit, mert Verstappen GT-versenyzésre és szimulátorozásra adná a fejét egy-két évre –, nem tudom, mit tehetne még”

– tette hozzá a 66 éves pilóta, aki 1990-ben megnyerte a Le Mans-i 24 órás autóversenyt.

