A török kormányzat azt közölte, hogy a megállapodást a pénteki nap folyamán hivatalosan is bejelentik egy olyan eseményen, amelyen Recep Tayyip Erdogan török államfő, valamint Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója és Mohammed ben-Szulajem, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke is részt vesz. A török miniszterelnök szerint 2027-től kezdődően legalább öt évig rendezhet majd Forma-1-es futamot Törökország.

Törökország 2021 után ismét Forma-1-es futamnak adhat otthont

Erdogan elnök azt is közölte, a megállapodással és az F1-es rendezéssel Törökország "megmutatja a világnak, hogy a régió menedéke". Az F1 vezetése és az FIA egyelőre nem erősítette meg a török kormány által közölteket. Isztambul visszatérését több szakértő is valószínűsítette már, Domenicali ugyanis februárban arról beszélt, hogy erre jó esély mutatkozik rá.

A törökök bejelentése a közel-keleti fegyveres konfliktus következtében beiktatott kényszerszünet ideje alatt érkezett. A Forma-1-es mezőny ugyanis legutóbb március 29-én, Szuzukában versenyzett, s jövő hétvégén, Miamiban gurul újra pályára. Az iráni háború miatt az eredetileg áprilisra tervezett bahreini és szaúdi futamokat törölték a naptárból.

Az isztambuli versenypálya 2005-től 2011-ig adott otthont Forma-1-es nagydíjnak, majd a koronavírus-járvány ideje alatt, 2020-ban és 2021-ben „beugróként” visszatért a versenynaptárba. A Török Nagydíjon először a 2007-es világbajnok, Kimi Räikkönen nyert, megelőzte Fernando Alonsót és Juan Pablo Montoyát. A futamgyőzelmeket tekintve viszont a rekordot Felipe Massa tartja, aki 2006 és 2008 között zsinórban háromszor diadalmaskodott.