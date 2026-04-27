A főváros Palermo negyedében kialakított ideiglenes pályán az Alpine Forma–1-es versenyzője egy különleges autóval, a 2012-es Lotus E20-assal hajtott pályára, amelyet a csapat jelenlegi színeire festettek át.

Forma–1: Franco Colapinto körül kitört a teljes őrület

Miért őrülnek meg a Forma–1-es rajongók Franco Colapintóért?

A program során két negyedórás etapot teljesített Franco Colapinto, miközben látványos fánkokkal és folyamatos gázadásokkal szórakoztatta a közönséget.

A show csúcspontján több mint egy percen át padlógázon üvöltette a V8-as motort, majd egy igazi történelmi különlegességet is kipróbált: a Mercedes W196 replikáját, amellyel honfitársa, Juan Manuel Fangio az 1950-es években világbajnoki címeket nyert.

A 22 éves pilóta meghatottan beszélt a fogadtatásról:

Imádom az argentin embereket, hiszen mi vagyunk a világ legjobb szurkolói, és csodálatos dolog, hogy ezt be is tudjuk bizonyítani.”

Hangsúlyozta, hogy az esemény túlmutat önmagán: „Megmutatjuk a Forma–1 számára, hogy megérdemeljük a visszatérést a naptárba, ahogy egy saját nagydíjat is, egyenesen hihetetlen volt ez a nap, személy szerint elképesztően élveztem minden pillanatát.”

A nap végén személyes élményként is kiemelte az eseményt: „Nagyon boldog vagyok a mai nap miatt, mert ezt az élményt megoszthattam mindazokkal az emberekkel, akik oly régóta mellettem állnak.”

A grandiózus érdeklődés nem véletlen: Argentína 1998 óta nem szerepel a Forma–1 helyszínei között, ugyanakkor komoly erőfeszítések zajlanak a visszatérés érdekében. A Buenos Aires-i Autódromo Juan y Oscar Gálvez pályát jelenleg is fejlesztik, első lépésként a 2027-es MotoGP-futam fogadására készítik fel - írja a Motorsport. A hosszabb távú cél azonban egyértelműen az, hogy újra Forma–1-es versenyt rendezzenek az országban.

A hatszázezres tömegdemonstráció így nemcsak látványos rajongói ünnep volt, hanem erős érv is a tárgyalóasztalnál – Argentína ezzel jelezte, hogy komolyan gondolja a visszatérést a motorsport királykategóriájába.