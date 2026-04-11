A 2026-os szabálymódosítások után a Mercedes kiválóan kezdte a Forma-1 2026-os szezonját, ugyanis megnyerte az év első három futamát. A szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon George Russell nyert, azt követően viszont Kínában és Japánban is csapattársa, a 19 éves Andrea Kimi Antonelli diadalmaskodott, így átvette a vezetést az összetett pontversenyben.

George Russell és Andrea Kimi Antonelli egymással csatázhat idén a Forma-1-es világbajnoki címért

Figyelmeztették a Forma-1-es pilótát, hogy legyen kíméletlenebb a csapattársával

A szakértők többsége szerint az elmúlt hetek komoly figyelmeztetés lehetett Russell számára. James Hinchcliffe, korábbi IndyCar-versenyző szintén azon a véleményen van, hogy a brit pilótának sokkal agresszívebben kell versenyeznie, – különösen a csapattársa ellen – különben könnyen elszállhatnak a világbajnoki esélyei, annak ellenére is, hogy a Mercedesé jelenleg toronymagasan a mezőny az egyik legversenyképesebb autó.

„A versenyzésben továbbra is vannak olyan változók, amelyeket nem lehet befolyásolni. Lehet zsinórban két-három rossz hétvégéd – amikről talán nem is tehetsz –, de ha ebben az időszakban túl közel engeded magadhoz a csapattársadat, hirtelen megváltozhatnak az erőviszonyok” – mondta Hinchcliffe az F1 Nation podcast műsorvezetője, miközben a korábbi F1-es pilótával, Jolyon Palmerrel beszélgetett.

A beszélgetésben elhangzott, hogy Russell már a junior karrierje idején is bizonyította, hogy képes könyörtelenül versenyezni, és Hinchcliffe szerint pontosan erre a mentalitásra lenne szüksége most a britnek.

Innentől kezdve George-nak egy kicsit könyörtelenebbnek kell lennie. Elő kell szednie azokat a tulajdonságait, amiket pályafutása elején láthattunk nála. Most ezt a játékot kell játszania.

Ha megnézzük George tavalyi szezonját, látható, mennyire következetes volt, és mindig kihozta a maximumot a hétvégéken. Talán még idén Kínában is egy kicsit...de George-nak voltak problémái, amik közre játszottak abban, hogy nem tudott nyerni. Kiminek még javulnia kell néhány dologban, de szerintem George már most nagyon magas szinten van és egy nyolcadik szezonját taposó pilótától már elvárható, hogy ne a második legyen” – mondta IndyCar sorozatban 2011 és 2021 között versenyző kanadai pilóta.