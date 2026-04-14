India sportminisztere, Mansukh Mandaviya meglepő kijelentést tett, miszerint 2027-ben lesz Forma-1-es verseny országban, az első futamra a Buddh International Circuiten kerül majd sor. A hír nagy port kavart, mert az F1 utoljára több mint egy évtizede járt az ázsiai helyszínen, és azóta is rendszeresen felmerül a világbajnoki sorozat visszatérésének lehetősége.

Visszatérhet Indiába a Forma-1?

A Forma-1 nem tér vissza Indiába?

Az indiai miniszter szerint mintegy fél évre lenne szükség a részletek kidolgozásához, miközben a kormány segítene olyan adókönnyítésekben, amelyek korábban a legélesebb vitapontot jelentették, és amelyek nélkül a projekt nem lehet üzletileg fenntartható. A Forma-1 elutasítóan reagált az indiai sportminiszter kijelentésére, a sorozat szóvivője ekképpen fogalmazott:

„India értékes piac a Forma-1 további növekedése szempontjából, elképesztő és szenvedélyes rajongótáborral, ugyanakkor 2027-ben nem fogunk ott versenyezni.”

India's Minister of Sports, Mansukh Mandaviya, stated that he is pushing to host a Formula 1 race in India in 2027

However, Formula 1 have stated that, although India is a valuable market, there will be no race there in 2027, as organizing races is complex and takes time… pic.twitter.com/QhUhTJABUD — Holiness (@F1BigData) April 13, 2026

A Buddh International Circuiten 2011 és 2013 között rendeztek Forma-1-es futamokat,

ám az esemény végül pénzügyi okok miatt elvérzett: a pálya és a promóció körüli bizonytalanságok miatt az Indiai Nagydíj gyorsan eltűnt a versenynaptárból. Azóta India több nagy nemzetközi motorsport-projekttel is próbálkozott, ám a MotoGP és a Formula E körüli törekvések sem tudtak stabil, hosszú távú rendszerré válni. A Motorsport információi szerint India nem lenne érdektelen az F1 számára, mivel a népszerűsége az elmúlt években jelentősen nőtt az országban, de a visszatérés nem 2027-ben, hanem később lehet esedékes.