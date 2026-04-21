Botrányok és vészjósló kérdőjelek Magyar Péter kormányának első miniszterei körül

Erre nem sokan számítottak. Az FIA hivatalosan is megerősítette: jelentős változtatások érkeznek a 2026-os Forma–1-es autók szabályrendszerében, miután a sportág irányítói és a csapatok képviselői kulcsfontosságú egyeztetést tartottak április 20-án. A döntések hátterében az áll, hogy az új generációs autók már a bevezetésük előtt komoly kritikákat kaptak versenyzőktől és szurkolóktól egyaránt.

A megbeszélések során több problémás terület került fókuszba a Forma–1-et illetően: az időmérős körök alatt alkalmazott vezetési stílus, az előzések dinamikája, valamint a biztonsági aggályok.

Újabb radikális változások jönnek a Forma–1-ben
Fotó: GONGORA / NurPhoto

Mi változik megint a Forma–1-ben?

Az FIA végül négy fő kategóriában – időmérő edzés, verseny, rajtok és esős körülmények – határozott a módosításokról,

 amelyek a tervek szerint már a Miami Nagydíj előtt életbe léphetnek, amennyiben a Motorsport Világtanács is jóváhagyja őket.

Az időmérő edzések kapcsán az egyik legfontosabb változás az energiamenedzsmentet érinti.

 A maximálisan visszatölthető energia mennyiségét 8 MJ-ról 7 MJ-ra csökkentik, ezzel mérsékelve a túlzott energia-visszanyerést, és ösztönözve a folyamatos, „padlógázas” vezetést. Emellett nő a csúcsteljesítmény az úgynevezett „superclip” fázisban: a korábbi 250 kW helyett már 350 kW áll majd rendelkezésre, ami csökkenti a töltéssel töltött időt és a pilóták terhelését. Az alacsonyabb energiaszinteket alkalmazó versenyhétvégék számát is bővítik, így a csapatok jobban alkalmazkodhatnak az egyes pályák karakterisztikájához.

A versenyeken a teljesítménykülönbségek visszafogása kerül előtérbe. A Boost használatát +150 kW-ban maximalizálják, hogy elkerüljék a hirtelen sebességkülönbségeket. Az MGU-K rendszer továbbra is 350 kW-tal működhet a kulcsfontosságú gyorsítási zónákban – például kanyarkijáratoknál és előzési pontokon –, ám a kör többi részén ezt 250 kW-ra korlátozzák. A cél egyértelmű: csökkenteni a veszélyesen nagy zárási sebességeket, miközben megmarad az előzések lehetősége és az autók teljesítménye.

Az esős körülmények között is finomhangolások jönnek. A pilóták visszajelzései alapján növelik az intermediate gumik előmelegítési hőmérsékletét, így javítva a tapadást a pályára hajtás pillanatában. Emellett csökkentik az ERS teljesítményét, ami kisebb nyomatékot és jobb irányíthatóságot eredményez alacsony tapadásnál. A hátsó lámpák rendszerét is egyszerűsítik, hogy rossz látási viszonyok között egyértelműbb jelzéseket kapjanak a mezőny a versenyzők.

A rajtokkal kapcsolatban szintén újításokat vezettek be, bár ezek tesztelése még folyamatban lesz a Miami Nagydíjon. Bevezetnek egy úgynevezett „alacsony teljesítményű rajt felismerő” rendszert, amely képes azonosítani azokat az autókat, 

amelyek a kuplung felengedése után szokatlanul lassan gyorsulnak. Ilyen esetekben automatikusan aktiválódik az MGU-K, hogy biztosítsa a minimális gyorsulást és csökkentse a balesetveszélyt – mindezt úgy, hogy ne jelentsen sportszakmai előnyt. Ezt kiegészíti egy villogó fényjelzés, amely figyelmezteti a pilótákat. Emellett kijavítanak egy korábbi rendszerhibát is az energiaszámláló formációs kör eleji nullázásával.

A most bejelentett módosítások egyértelműen azt a célt szolgálják, hogy a 2026-os szabályrendszer egyszerre legyen látványosabb, biztonságosabb és a versenyzők számára kezelhetőbb. A következő hetek kulcsfontosságúak lesznek, hiszen a változtatások hatása már a szezon egyik leglátványosabb futamán, a Miami Nagydíjon is megmutatkozhat.

