Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Különleges vendég érkezett a Sporting Arsenal elleni Bajnokok Ligája-odavágójára. A Forma-1-es McLaren brit világbajnoka, Lando Norris a helyszínről tekintette meg a negyeddöntőt, és kapott is egy személyre szabott Sporting-mezt.

A labdarúgó Bajnokok Ligája keddi negyeddöntőjének odavágóján az Arsenal egygólos előnyt szerzett a portugál Sporting otthonában, így az Ágyúsok kedvező helyzetből várhatják a párharc második mérkőzését. Szokás szerint a hazai együttes a találkozó minden fontosabb történéséről beszámolt az X-oldalán, ám ezúttal a Forma-1 kedvelőinek is kedvezett, amikor az aktuális címvédőről készített fotót a José Alvalade Stadionban.

A Forma-1 címvédője, Lando Norris a helyszínről tekintette meg a rangadót
Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

Mégsem szakított kedvesével a Forma-1-es világbajnok?

Lando Norris magánélete 2026 februárjában került középpontba, amikor egyes híresztelések szerint szakított modell barátnőjével, Margarida Corceiróval. A hírt követően a portugál színésznő erotikus fotókkal üzent, ám az A Bola című portugál lap úgy fogalmazott, hogy kibékülhetett a sztárpáros.

A brit világbajnok és exbarátnője ugyanis kedden Portugáliába utazott, hogy a helyszínről tekintse meg a Sporting-Arsenal Bajnokok Ligája-negyeddöntőt, amely Kai Havertz góljának köszönhetően 1-0-s angol győzelemmel ért véget. Norris egy névre szóló lisszaboni mezt is kapott, amit a klub a közösségi felületeire is feltöltött.

Mint ismert, a Forma-1 a közel-keleti konfliktus miatt egy hónapig szünetel, míg az európai labdarúgás jelenleg is zajlik, szerda este pedig érkezik a Barcelona-Atlético Madrid, valamint a Liverpool Paris Saint-Germain elleni rangadója.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról