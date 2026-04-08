A labdarúgó Bajnokok Ligája keddi negyeddöntőjének odavágóján az Arsenal egygólos előnyt szerzett a portugál Sporting otthonában, így az Ágyúsok kedvező helyzetből várhatják a párharc második mérkőzését. Szokás szerint a hazai együttes a találkozó minden fontosabb történéséről beszámolt az X-oldalán, ám ezúttal a Forma-1 kedvelőinek is kedvezett, amikor az aktuális címvédőről készített fotót a José Alvalade Stadionban.
Mégsem szakított kedvesével a Forma-1-es világbajnok?
Lando Norris magánélete 2026 februárjában került középpontba, amikor egyes híresztelések szerint szakított modell barátnőjével, Margarida Corceiróval. A hírt követően a portugál színésznő erotikus fotókkal üzent, ám az A Bola című portugál lap úgy fogalmazott, hogy kibékülhetett a sztárpáros.
A brit világbajnok és
exbarátnője ugyanis kedden Portugáliába utazott, hogy a helyszínről tekintse meg a Sporting-Arsenal Bajnokok Ligája-negyeddöntőt, amely Kai Havertz góljának köszönhetően 1-0-s angol győzelemmel ért véget. Norris egy névre szóló lisszaboni mezt is kapott, amit a klub a közösségi felületeire is feltöltött.
Mint ismert, a Forma-1 a közel-keleti konfliktus miatt egy hónapig szünetel, míg az európai labdarúgás jelenleg is zajlik, szerda este pedig érkezik a Barcelona-Atlético Madrid, valamint a Liverpool Paris Saint-Germain elleni rangadója.
