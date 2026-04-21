Lehet ez a nyilatkozat túl őszintére sikerült? A Forma–1 körül évek óta fel-felbukkanó Patricio O’Ward ugyanis meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogy jelenleg már egyáltalán nem vonzza a királykategória. A McLaren tartalékversenyzője a Fox Deportesnek adott interjúban kijelentette: nem érez késztetést arra, hogy az F1-ben folytassa pályafutását, ami éles ellentétben áll a néhány évvel ezelőtti ambícióival.

A 26 éves mexikói pilóta, Patricio O’Ward korábban komolyan fontolgatta az átigazolást, tisztában volt vele, hogy a Forma–1-be vezető út nem marad örökké nyitva.

A McLaren sztárja, Pato O'Ward menekülne a Forma–1-ből
A McLaren sztárja, Pato O'Ward  menekülne a Forma–1-ből 
Mi baja van a McLaren Forma–1-es sztárjának?

Azóta azonban stabil és sikeres szereplővé vált az IndyCar Series mezőnyében, ahol legutóbb az összetett második helyén zárt. Ez a sportági és szakmai stabilitás is hozzájárult ahhoz, hogy megváltoztak a prioritásai.

Miközben korábbi riválisa, Colton Herta továbbra is az európai lehetőségeket keresi, O’Ward inkább az Egyesült Államokban képzeli el a jövőjét. 

Véleménye szerint az IndyCar jelenleg ideális terep azoknak, akik valódi versenyzést keresnek, és számára ez többet jelent, mint a Forma–1-hez kapcsolódó presztízs vagy anyagi előnyök

 - írja a Motorsport. 

„Az éhség, ami bennem volt a Forma–1 iránt, nem a hírnévről vagy a fizetésről szólt. Azért akartam odamenni, mert az autók lenyűgözőek voltak, és fantasztikus érzés volt vezetni őket”.

A pilóta szerint az F1 varázsa az elmúlt időszakban megkopott. Kritikájának középpontjában a jelenlegi szabályrendszer áll, különösen az energiamenedzsment növekvő szerepe. Úgy véli, ez túlságosan mesterségessé teszi a versenyzést, és elvesz abból a tiszta vezetési élményből, amely korábban vonzotta őt.

„Ami most történik, az szerintem hiba volt. Az egész túl mesterséges show lett” – nyilatkozta.

Egy versenyző a határokat keresi, nem azt, hogy az egyenes végén magától fékezzen az autó. És nem akarunk állandóan kapcsolókat nyomogatni azért, hogy mesterségesen előzhessünk. Ez nem Mario Kart, hanem autóverseny"

 – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy jelenleg „nulla vágyat” érez arra, hogy ennek a közegnek a része legyen.

O’Ward ugyanakkor továbbra is kapcsolatban marad a McLarennel: tartalékversenyzőként tesztfeladatokat lát el, és eddig öt szabadedzésen is lehetőséget kapott. A jelenlegi állás szerint azonban pályafutása következő szakaszát inkább az IndyCarban képzeli el, nem pedig a Forma–1-ben.

