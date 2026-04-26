Tavasszal is van élet a magyar versenypályán. A Hungaroring Tiéd a Ring! elnevezéssel négyezer fős közösségi rendezvénnyel ünnepelte vasárnap, hogy átesett története legnagyobb felújításán − a Forma-1-es versenypályája ezzel az eseménnyel újra megnyitotta kapuit a tesztelők, a versenyzők, a vállalati rendezvények, konferenciák és a nagyközönség előtt.

A szervezők közleménye szerint a mogyoródi Forma-1-es pályára kilátogatók sétálhattak vagy futhattak az aszfaltcsíkon, pilates-órán vehettek részt a tetőteraszon, vezetett túrákon megismerhették a vadonatúj főépületet és főlelátót, kávézhattak a célegyenesben, felfedezhették a Hungaroring erdejét. Az érdeklődők a legkisebbektől a felnőttekig ízelítőt kaphattak a biztonságos közlekedés alapjaiból, a pálya utolsó kanyarjaiban bepillanthattak a gyorsbeavatkozó képzésbe, vagyis megismerhették a sportbírók izgalmas munkáját.

Megújult a magyar Forma-1-es pálya
Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség

Júliusban érkezik a Hungaroringre a Forma-1

A Hungaroring az utóbbi években kívül-belül megújult. A közműfejlesztéssel 2023-ban elkezdődő stratégiai fejlesztési program második üteme, amely magában foglalta a főbejárat megújulását és a műveleti operatív központ megépítését (2024), a paddock kiszélesítését és a főlelátó mögötti rendezvénytér kialakítását (2025), valamint a főépület és a főlelátó újjáépítését, mostanra fejeződött be.

A 2025-ös Magyar Nagydíj után folytatódott az átmenetileg felfüggesztett a munka. A főépület csak kívülről látszott késznek a legutóbbi versenyen, az F1-es szerződés kikötötte, hogy a felújítás során is minden évben meg kell rendezni a futamot, méghozzá úgy, hogy a pálya ne tűnjön építési területnek. A kívülről késznek látszó főépület egy része azonban, amelyben például a versenyirányítás, a médiacenter és a kibővített VIP-terület is helyet kap, még nem volt kész – csak álltak a falak.

Különleges látványossággal is készültek a rendezők
Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség

Mostanra azonban a kivitelező konzorcium befejezte a munkát, − a tájékoztatás szerint − „visszaadta” a létesítményt, amely így készen áll arra, hogy világszínvonalú eseményeket fogadjon: legyen szó világbajnoki viadalról, Forma 1-es tesztről, országos bajnoki futamról, élményvezetésről, nyílt napról vagy akár konferenciáról, családi napról, céges rendezvényről. A Hungaroring 365 napon át üzemelő multifunkcionális rendezvényközpontként működhet tovább.

A pálya megújulása nem csupán esztétikai vagy technikai előrelépést jelent, hanem egyértelműen a világ élvonalába emeli a Hungaroringet infrastrukturális szempontból is”

− mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. „A teljesen megújult főépület és főlelátó olyan minőséget képvisel, amely méltó a legnagyobb nemzetközi versenypályákhoz. Külön öröm számunkra, hogy ezt az új fejezetet egy nagyszabású közösségi eseménnyel nyithattuk meg, hiszen a Hungaroring mindig is több volt, mint versenypálya: találkozási pont, élményközpont és közösségi tér.”

Ami a felújítás részleteit illeti: az új főépületben helyet kapott 36 versenybox és 4 technikai box, étterem, VIP-terület, sajtóközpont és elkészült az új versenyirányítási központ is. Az új, 13 ezer négyzetméteres főlelátóhoz a kommentátor fülkék mellett VIP-terasz is készült. Az új főlelátó fedett, befogadó képessége 10 ezer fő. A rendezvénytér területe kibővült, amelyet új támfalrendszer támaszt meg az erdő felől. Az új főépületet és az új főlelátót a célegyenes elején és végén egy-egy alagút köti össze, a szervezők és a sportolók, illetve a vendégforgalom biztosítására a két terület között.

Az idei magyarországi Forma-1-es versenyhétvégére vasárnapra minden jegy elkelt, a július 24. és 26. között sorra kerülő Magyar Nagydíjra péntekre és szombatra még kaphatók belépő.

