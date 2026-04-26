A szervezők közleménye szerint a mogyoródi Forma-1-es pályára kilátogatók sétálhattak vagy futhattak az aszfaltcsíkon, pilates-órán vehettek részt a tetőteraszon, vezetett túrákon megismerhették a vadonatúj főépületet és főlelátót, kávézhattak a célegyenesben, felfedezhették a Hungaroring erdejét. Az érdeklődők a legkisebbektől a felnőttekig ízelítőt kaphattak a biztonságos közlekedés alapjaiból, a pálya utolsó kanyarjaiban bepillanthattak a gyorsbeavatkozó képzésbe, vagyis megismerhették a sportbírók izgalmas munkáját.

Megújult a magyar Forma-1-es pálya

Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség

Júliusban érkezik a Hungaroringre a Forma-1

A Hungaroring az utóbbi években kívül-belül megújult. A közműfejlesztéssel 2023-ban elkezdődő stratégiai fejlesztési program második üteme, amely magában foglalta a főbejárat megújulását és a műveleti operatív központ megépítését (2024), a paddock kiszélesítését és a főlelátó mögötti rendezvénytér kialakítását (2025), valamint a főépület és a főlelátó újjáépítését, mostanra fejeződött be.

A 2025-ös Magyar Nagydíj után folytatódott az átmenetileg felfüggesztett a munka. A főépület csak kívülről látszott késznek a legutóbbi versenyen, az F1-es szerződés kikötötte, hogy a felújítás során is minden évben meg kell rendezni a futamot, méghozzá úgy, hogy a pálya ne tűnjön építési területnek. A kívülről késznek látszó főépület egy része azonban, amelyben például a versenyirányítás, a médiacenter és a kibővített VIP-terület is helyet kap, még nem volt kész – csak álltak a falak.

Különleges látványossággal is készültek a rendezők

Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség

Mostanra azonban a kivitelező konzorcium befejezte a munkát, − a tájékoztatás szerint − „visszaadta” a létesítményt, amely így készen áll arra, hogy világszínvonalú eseményeket fogadjon: legyen szó világbajnoki viadalról, Forma 1-es tesztről, országos bajnoki futamról, élményvezetésről, nyílt napról vagy akár konferenciáról, családi napról, céges rendezvényről. A Hungaroring 365 napon át üzemelő multifunkcionális rendezvényközpontként működhet tovább.

A pálya megújulása nem csupán esztétikai vagy technikai előrelépést jelent, hanem egyértelműen a világ élvonalába emeli a Hungaroringet infrastrukturális szempontból is”

− mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. „A teljesen megújult főépület és főlelátó olyan minőséget képvisel, amely méltó a legnagyobb nemzetközi versenypályákhoz. Külön öröm számunkra, hogy ezt az új fejezetet egy nagyszabású közösségi eseménnyel nyithattuk meg, hiszen a Hungaroring mindig is több volt, mint versenypálya: találkozási pont, élményközpont és közösségi tér.”