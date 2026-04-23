A Forma-1-es Japán Nagydíj után a mezőny bő egy hónapos kényszerszünetre ment, miután a közel-keleti fegyveres konfliktus eszkalálódása miatt a sportág vezetése törölte a bahreini és a szaúdi futamot.

A McLaren egyelőre csak a Mercedes mögött kullog az idei Forma-1-es szezonban

A száguldó cirkusz május első hétvégéjén tér vissza a Miami Nagydíjjal, melyre a konstruktőri vb-címvédő McLaren teljesen új autóval készül.

A McLaren nagy bejelentést tett a Forma-1-es Miami Nagydíj előtt

A McLaren a legutóbbi két szezonban megnyerte a konstruktőri világbajnoki címet, tavaly pedig az egyéni világbajnoki címet is elhódította a brit Lando Norris révén.

A most futó idényben a Mercedes eddig megnyerte az összes futamot, a McLaren pilótái pedig az ötödik és hatodik helyen állnak az összetettben, így el kellene kezdeniük a felzárkózást.

Mindig is az volt a terv, hogy egy új autót hozzunk Észak-Amerikába, különösen az aerodinamikai fejlesztések szempontjából. De természetesen a versenynaptár módosítása is segített egy kicsit ebben”

- idézi a holland De Telegraaf Andre Stellát, a McLaren csapatfőnökét.

Andrea Stella bizakodó a Miami Nagydíj előtt

Stella szerint a szezon újraindulása után nem várhatók azonnali nagy változások a tabellán. Az olasz szakember szerint Miamiban és Montrealban derül majd ki, ki tudta a legtöbb teljesítményt hozzáadni a rendelkezésre álló idő alatt.