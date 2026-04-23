Óriási bejelentést tett a McLaren. Andrea Stella, a konstruktőri vb-címvédő McLaren csapatfőnöke elmondta, hogy az istálló teljesen új autókat készített a Forma-1-es Miami Nagydíjra.

A Forma-1-es Japán Nagydíj után a mezőny bő egy hónapos kényszerszünetre ment, miután a közel-keleti fegyveres konfliktus eszkalálódása miatt a sportág vezetése törölte a bahreini és a szaúdi futamot. 

A McLaren egyelőre csak a Mercedes mögött kullog az idei Forma-1-es szezonban
Fotó: Wan Mikhail Roslan/NurPhoto via AFP

A száguldó cirkusz május első hétvégéjén tér vissza a Miami Nagydíjjal, melyre a konstruktőri vb-címvédő McLaren teljesen új autóval készül. 

A McLaren a legutóbbi két szezonban megnyerte a konstruktőri világbajnoki címet, tavaly pedig az egyéni világbajnoki címet is elhódította a brit Lando Norris révén. 

A most futó idényben a Mercedes eddig megnyerte az összes futamot, a McLaren pilótái pedig az ötödik és hatodik helyen állnak az összetettben, így el kellene kezdeniük a felzárkózást. 

Mindig is az volt a terv, hogy egy új autót hozzunk Észak-Amerikába, különösen az aerodinamikai fejlesztések szempontjából. De természetesen a versenynaptár módosítása is segített egy kicsit ebben” 

- idézi a holland De Telegraaf Andre Stellát, a McLaren csapatfőnökét. 

Andrea Stella of the McLaren F1 Team is seen ahead of the Japanese Grand Prix for the 2026 Formula 1 World Championship at the Suzuka Circuit in Suzuka, Japan, from March 26 to 29, 2026.
Andrea Stella bizakodó a Miami Nagydíj előtt
Fotó: Gongora/NurPhoto via AFP

Stella szerint a szezon újraindulása után nem várhatók azonnali nagy változások a tabellán. Az olasz szakember szerint Miamiban és Montrealban derül majd ki, ki tudta a legtöbb teljesítményt hozzáadni a rendelkezésre álló idő alatt.

