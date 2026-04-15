A Forma-1 2026-os szabályváltozásait eddig a Mercedes tudta legjobban meglovagolni, mi sem bizonyítja ez jobban, mint az Ausztráliában és Kínában aratott egy-kettő, valamint a Japán Nagydíjon elért futamgyőzelem Andrea Kimi Antonelli részéről. Az időmérő edzéseken még nagyobbnak tűnik Toto Wolffék előnye, hiszen a két Mercedeszen kívül más pilóta még nem indulhatott az első sorból.

Fontos változás jöhet a Forma-1-es időmérő edzésekhez

Mint ismert, a Mercedes dominálja a 2026-os évad időmérő edzéseit, ezt pedig nagyban köszönheti annak is, hogy a körök végén jelentős sebességnövelést tudott elérni egy trükk segítségével. Ez a kreatív megoldás, amelyet George Russellék mellett még a Red Bull használ, a kötelező teljesítménycsökkenést kerüli meg, így a lehető leghosszabb ideig tudják maximális teljesítménynél tartani az autókat.

A Formula.hu szerint ez az előny egyes pályákon századmásodperceket, míg más helyszíneken tizedmásodperceket jelenthet, de az időmérő edzéseknél az apróbb különbségeket is érdemes kihasználni.

Az FIA viszont betiltotta ezt a trükköt, vagyis a Miami Nagydíjtól kezdve sem a Mercedes, sem a Red Bull nem használhatja ezt a megoldást.

Az F1 jelenleg a közel-keleti konfliktus miatt szünetel, a következő fordulóra az Egyesült Államokban kerül sor, május elején. A világbajnoki pontversenyt jelenleg Kimi Antonelli vezeti 72 ponttal, mögötte Russell érkezik 63 egységgel, míg a harmadik a Ferraris Charles Leclerc.