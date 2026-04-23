Egyeztetve a csapatokkal a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) azt a döntést hozta, hogy tekintettel a bahreini és szaúdi hétvége törlésére harminc perccel meghosszabbítja a 2026-os Forma-1-es Miami Nagydíj első szabadedzését, amely így másfél órás lesz. A döntés nem lehet véletlen, hiszen a negyedik fordulóra több szabályváltozást is eszközöltek, s mivel sprinthétvégéről beszélünk, így a csapatok számára nem maradna sok idő a tesztelésre.

Visszatér az Egyesült Államokba a Forma-1

Változott a Forma-1-es Miami Nagydíj menetrendje

Mint ismeretes, sprinthétvégén csupán egyetlen szabadedzés áll a csapatok rendelkezésére, miután nekivágnak a sprintidőmérőnek, majd a megszokott menetrend szerint a vasárnapi nagydíjnak is. A friss szabályváltozások a rajtot is érintik, amit Miamiban fognak először tesztelni, így logikus lehet az a döntés, hogy meghosszabbítják az első szabadedzés időtartamát.

A hivatalos bejelentésből kiderül, hogy 60 helyett 90 perces szabadedzésre kell számítani Miamiban, a hétvége további része pedig az eredeti menetrend szerint fog lezajlani.

A módosítás értelmében magyar idő szerint 18 órakor fog elstartolni a szabadedzés, míg a gyakorlást megelőző egyéb programok fél órával korábban fognak megkezdődni.