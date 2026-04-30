Komoly veszély fenyegeti a hétvégi Forma-1-es Miami Nagydíj lebonyolítását: a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) már hivatalos közleményt is kiadott a közelgő viharok miatt.

Öt hét után folytatódik a hétvégén a Forma-1-es szezon

Fotó: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / ANADOLU

Visszatér a Forma-1, de közbe szólhat az időjárás

Az előrejelzések szerint a hétvége első fele zavartalan lesz Floridában: pénteken és szombaton is napsütéses, meleg idő, nagyjából 30 Celsius-fok környéki hőmérséklet várja majd az öthetes kényszerszünetről visszatérő F1-es mezőnyt. A vasárnapi futam idejére viszont alaposan megváltozhat a helyzet, ugyanis heves esőzésre van kilátás. A trópusi zivatar ráadásul éppen a rajt környékén csaphat le.

A Motorsport szerint a helyzet igencsak borús képet fest, mivel 80-90 százalékos esély mutatkozik arra, hogy az eső mellett villámlás is lesz a verseny idején. Utóbbi a a nagyobb gond. Miamiban ugyanis a levegő nem hűl le túlságosan, így ha alábbhagy az eső, a vizes részek gyorsan fel is száradhatnak.

Az FIA-nak van vészforgatókönyve

Az amerikai biztonsági előírás viszont tovább bonyolíthatja a helyzete: villámlás esetén ugyanis minden szabadtéri eseményt azonnal fel kell függeszteni, a lelátók kiürítése mellett pedig nem szállhatnak fel a mentőhelikopter sem.

Az FIA ugyanakkor igyekezett lehűteni a kedélyeket. A szervezet hangsúlyozta, folyamatosan figyelik az időjárást, és már kész tervük is van arra az esetre, ha közbe szólna az eső.

„Folyamatosan figyelemmel kísérjük az időjárási előrejelzéseket a hétvégével kapcsolatban. Miután tavaly Miamiban hasonló helyzettel szembesültünk, van már terünk az esetleges vészhelyzetre, amelyet szükség esetén alkalmazunk” – írta közleményében az FIA, amely bízik abban, hogy a verseny a tervek szerint lesz lebonyolítva.