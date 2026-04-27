Molnár Martin álomszerűen indította a brit Forma-3 (GBR) szezonnyitóját, miután az első silverstone-i versenyen egy pazar teljesítménnyel a második helyen látta meg a kockás zászlót. A 17 éves pilóta célja nem lehet más, mint a Forma-1, ehhez pedig folytatnia kell a remeklését.

Molnár Martin egyre közelebb a Forma-1-hez

Fotó: Martin Molnár Racing/Facebook

A magyar Forma-1-es rajongók egy emberként szurkoltak Molnár Martinnak

Azonban a szombati sikert követően utolérte a balszerencse a 17 éves pilótát, aki a silverstone-i második futam előtt bejelentette, hogy motorhiba miatt nem tud rajthoz állni.

Nem ez volt a legszerencsésebb futamom, sajnos nem tudtam felállni a rajtrácsra. Amikor mentünk a rajtrácsra felrobbant a motorom, úgyhogy nem voltam valami szerencsés. Most egy motorcsere következik, a harmadik futam ennél csak jobb lehet”

− fogalmazott Facebook-oldalán Molnár, majd egy kisebb csúszással ugyan, de rajthoz állt a hétvége harmadik versenyén.

A fordított rajtrács miatt a magyar tehetség a kilencedik pozícióból indulhatott, viszont az első futammal ellentétben itt nem sikerült annyira jól a rajt, ráadásul a későbbiekben még hátrébb csúszott. A 6. körben egy mechanikai probléma miatt biztonsági autót küldtek a pályára, az újraindítást követően pedig még ketten megelőzték Molnárt.

A magyar versenyző végül a 12. helyen ért célba, szerezve ezzel négy pontot.

„Hullámvasút volt ez a hétvége, amilyen jó volt a szombat, annyira nem jött ki a lépés vasárnap, a technika közbeszólt, ilyen a motorsport. Most van egy hónap arra, hogy felkészüljünk, és erősebben térjünk vissza Spába. Köszönöm a rengeteg támogató üzenetet és kommentet, hálás vagyok, hogy ennyien szurkoltok!” − értékelte a maga mögött hagyott hétvégét Molnár Martin.