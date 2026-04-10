A 38 éves német pilóta a Forma-1-es Kínai Nagydíjon sokáig stabilan a nyolcadik helyen autózott, ám csapata, az újonc Audi komoly hibát vétett, így elúszott a pontszerzés.

Nico Hülkenberg, az Audi Forma-1-es csapatának versenyzője Japánban

Fotó: PHILIP FONG / AFP

Nico Hülkenberg a 35. körben állt ki kereket cserélni, ám nem várt probléma adódott, ugyanis az egyik kerékpisztoly meghibásodott, ami jelentősen megnövelte a bokszkiállás idejét. A hiba miatt a kerékcsere 16 másodpercig tartott, ami a Forma-1-ben rendkívül hosszú időnek számít és gyakorlatilag elvette a pontszerzés esélyét, ugyanis Hülkenberg végül csak a 11. helyen ért célba.

Sokba került a Forma-1 újoncának hibája

Hülkenberg számára azért is lehet különösen fájó az Audi hibája, mert így komoly pénzösszegől esett el. A szerződésében ugyanis jelentős bónusz szerepel: minden megszerzett világbajnoki pont után 50 ezer eurót (18,8 millió forint) kap. Ha megtartotta volna a nyolcadik helyét, akkor négy pontot szerzett volna, vagyis 200 ezer eurót (75,4 millió forint) tehetett volna zsebre. A tavaly 15 év után első dobogós pozícióját megszerző pilótának azonban így sem lehet oka a panaszra, ugyanis évi 5 millió eurót keres az Audinál.

Hülkenberg idén hadilábon áll a szerencsével, ugyanis a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon technikai probléma miatt el sem tudott rajtolni, legutóbb a Japán Nagydíjon pedig 11. helyen végzett, ami azt jelenti, hogy az új motorszabályok bevezetése óta még nem szerzett pontot az F1-ben. Ezzel szemben csapattársa, Gabriel Bortoleto két pontot szerzett Melbourne-ben.

A 2026-os Forma-1-es világbajnokság - azután, hogy a közel-keleti háborús helyzet miatt törölték a bahreini és a szaúdi futamot - május első hétvégéjén folytatódik Miamiban.