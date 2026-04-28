Május 1-én, magyar idő szerint 18 órától közel egy hónapos kihagyás után visszatér a Forma-1, egy másfél óráig tartó szabadedzéssel a 2026-os Miami Nagydíjon. A száguldó cirkusz a közel-keleti háborús helyzet miatt szünetelt, így Szaúd-Arábiában és Bahreinben sem rendeztek versenyt.

Izgalmasabb lesz a Forma-1?

A királykategória 2026-os szabályrendszere sem a versenyzők, sem a szurkolók körében nem aratott nagy sikert, jelenleg rengeteg kritika éri a Forma-1-et, különösen a versenyzés minősége és a biztonsága miatt. Oliver Bearman Japán Nagydíjon történt balesete sok embert elgondolkodtatott, előtte pedig Max Verstappen jutott el arra a pontra, hogy már a visszavonulását pedzegette. A Red Bull holland versenyzője nagy kritikusa a mostani F1-nek, hozzá csatlakozott a kategória 1992-es világbajnoka, Nigel Mansell.

Lehet, hogy lelőnek, ha ezt mondom, de az előzések nagy része egyáltalán nem valódi”

− fogalmazott Mansell az Autosportnak. − Úgy értem, némelyik előzés nagyszerűen néz ki, aztán kijössz a következő kanyarból, és az autó egyszerűen elszáguld melletted, a másik autó pedig nagyjából hátrafelé megy, mert a számítógép nem a megfelelő időben adta a plusz teljesítményt, és a pilóta ezt nyilvánvalóan nem tudja kontrollálni, mert egyébként nem használta volna.”

A daring move to re-take the podium at Suzuka 👏@Charles_Leclerc earns the very first @cryptocom Overtake of the Month Award of 2026!#F1 pic.twitter.com/KGyl4WiLK8 — Formula 1 (@F1) April 16, 2026

A 72 éves visszavonult pilóta kiemelte azt az esetet, amikor Japánban Lando Norris úgy előzte meg Lewis Hamilton, hogy egyébként nem is akarta, csak a Ferrari energiaszintje drasztikusan visszaesett.

„Azt hiszem Lando volt az, aki azt mondta, hogy nem is akart előzni, de annyival gyorsabb volt, hogy nem lehetett más választása. Úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, de ne rám gondoljatok, ez nem rólam szól. Viszont a szurkolók a világ többi részén morcosak, és hogy igazságos legyek, én velük értek egyet” − tette hozzá a brit.