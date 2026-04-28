A Bahreini és a Szaúdi Nagydíj törlése miatt szokatlanul hosszú szünethez jutottak a Forma-1-es pilóták. A versenyzők egészen különböző módon használták ki a váratlan pihenőt. Volt, aki fesztiválozott és luxuséletet élt, mások még ilyenkor sem tudtak leállni a versenyzéssel. A mezőny a hétvégén Miamiban tér vissza, de bőven akadtak történések a pályán kívül is.
A Forma-1 legendája Kim Kardashian oldalán tűnt fel
Lewis Hamilton a kemény edzések mellett a lazításra is szakított időt: a Ferrari brit sztárja a híres Coachella fesztiválon bulizott, ahol Justin Bieber is fellépett. A hétszeres világbajnokot ráadásul együtt fotózták a reality-sztár Kim Kardashiannel, akivel később Malibuban is együtt töltöttek pár tengerparti napot.
Lewis Hamilton pár hete pár képben:
A hétszeres világbajnok az utóbbi években egyre inkább otthonosan mozog a divat és a showbiznisz világában, így nem meglepő, hogy a pihenő alatt sem egy edzőtáborban töltötte az idejét.
- Verstappen még ilyenkor sem pihen
Max Verstappen a szünet alatt sem tudott elszakadni a versenyzéstől. A négyszeres világbajnok a Nürburgring 24 órás verseny kvalifikációs futamán állt rajthoz, ahol dominánsan kezdett, ám egy technikai hiba végül megfosztotta a jó eredménytől. A holland pilóta már most jelezte, visszatér a legendás futamra. A Red Bull világbajnoka szinte minden szabadidejében vezet – akár szimulátorban, akár valódi versenyautóval. Ez nála nem munka, hanem megszállottság.
- Norris nyaralt és focimeccsekre járt
A világbajnok Lando Norris inkább a kikapcsolódást választotta: Spanyolországban és Portugáliában pihent barátaival, golfozott, és a Bajnokok Ligája mérkőzéseit is élőben nézte Lisszabonban. Közben Madridban a Laureus-gálán is díjazták, ahol az év áttörése díjat kapta meg.
Carlos Sainz is felbukkant a világbajnok Norris mellett:
- Piastri teniszezett és ünnepelt
Norris csapattársa, Oscar Piastri Monacóban töltötte a szünetet, ahol a 25. születésnapját is megünnepelte barátnőjével. Az ausztrál pilóta 25. születésnapját tartotta Lilyvel. A McLaren pilótája nemcsak pihent, hanem sporteseményeken is feltűnt: több Forma-1-es társával együtt kilátogatott a Monte-carlói tenisztornára, ahol a világelső Jannik Sinnerrel is találkozott Ollie Bearman, Alex Albon és Gabriel Bortoleto társaságában. Piastri szerint a kényszerszünet ideális lehetőséget adott a feltöltődésre. „A szünet egyedülálló alkalmat kínált arra, hogy rendesen pihenjek, újra feltöltődjek, majd visszatérjek a szezonba. Japán után visszamentem Monacóba, hogy kicsit kikapcsoljak a sűrű idénykezdet után. A születésnapom is erre az időszakra esett, amit a barátnőmmel ünnepeltem, emellett a Monte-carlói tenisztornán is ott voltam néhány másik versenyzővel – jó szórakozás volt” – mondta a McLaren kérdezz-felelek anyagában.
- Leclerc otthon maradt, de nem unatkozott
Charles Leclerc nem mozdult ki Monacóból, de így is aktívan töltötte a napokat: paddle-teniszezett, bowlingozott, gokartozott, sőt saját bevallása szerint megszerezte „2026 első győzelmét” is egy gokart-versenyen. A Ferrari pilótája a Monte-carlói tenisztornán is tiszteletét tette.
- Antonelli Rossi mellett készült
A fiatal Kimi Antonelli a MotoGP-legenda Valentino Rossi ranchén edzett, ahol az olasz motorsport elitjével készült. A Mercedes tehetsége így a szünet alatt is komoly munkát végzett. Antonelli járt a Mercedes gyárban és egyéb versenyeken is.
- Russell üzleti fronton erősített
George Russell sem unatkozott: a Mercedes brit pilótája Genfben a Watches and Wonders luxuseseményen vett részt, miközben új partnerséget kötött egy parfümmárkával. Emellett gokartozott is Toto Wolff csapatfőnökkel.
- Bottas cowboykalapban fesztiválozott
Valtteri Bottas szintén a Coachellára látogatott ki, ráadásul cowboy-kalapban, de nem volt teljesen elragadtatva az élménytől. „Próbálom megérteni, miért fizetnek ezért az emberek” – mondta a finn pilóta. A szünet alatt sokat kerékpározott, és még húsvéti tojáskeresést is szervezett.
Ami a többieket illeti, Carlos Sainz golfozott, de ott volt Tadej Pogacar befutójánál is a Milano-San Remo kerékpáros versenyen. Pierre Gasly egy ruhamárka nagykövete lett,
Eközben Franco Colapinto Buenos Airesben vezethette az Alpine-t, amit élete legnagyobb élményének nevezett:
Alex Albon a fesztivál helyett utazgatott, de ő is Amerikát választotta:
Bár a közösségi médiában inkább a nyaralás és a bulizás dominált, a háttérben minden pilóta komolyan készült a folytatásra. A kérdés már csak az, hogy a szünet után ki tér vissza a legjobb formában Miamiban.
Az F1-es Miami Nagydíj menetrendje (magyar idő szerint):
- péntek: első szabadedzés: 18:00-19:30, sprintidőmérő: 22:30-23:14
- szombat: sprintfutam 18:00-19:00, időmérő: 22:00-23:00
- vasárnap: futam 22:00