A Bahreini és a Szaúdi Nagydíj törlése miatt szokatlanul hosszú szünethez jutottak a Forma-1-es pilóták. A versenyzők egészen különböző módon használták ki a váratlan pihenőt. Volt, aki fesztiválozott és luxuséletet élt, mások még ilyenkor sem tudtak leállni a versenyzéssel. A mezőny a hétvégén Miamiban tér vissza, de bőven akadtak történések a pályán kívül is.

A Forma-1-es sztárok mind másképp lazítottak

A Forma-1 legendája Kim Kardashian oldalán tűnt fel

Lewis Hamilton a kemény edzések mellett a lazításra is szakított időt: a Ferrari brit sztárja a híres Coachella fesztiválon bulizott, ahol Justin Bieber is fellépett. A hétszeres világbajnokot ráadásul együtt fotózták a reality-sztár Kim Kardashiannel, akivel később Malibuban is együtt töltöttek pár tengerparti napot.

Lewis Hamilton pár hete pár képben:

A hétszeres világbajnok az utóbbi években egyre inkább otthonosan mozog a divat és a showbiznisz világában, így nem meglepő, hogy a pihenő alatt sem egy edzőtáborban töltötte az idejét.

Verstappen még ilyenkor sem pihen

Max Verstappen a szünet alatt sem tudott elszakadni a versenyzéstől. A négyszeres világbajnok a Nürburgring 24 órás verseny kvalifikációs futamán állt rajthoz, ahol dominánsan kezdett, ám egy technikai hiba végül megfosztotta a jó eredménytől. A holland pilóta már most jelezte, visszatér a legendás futamra. A Red Bull világbajnoka szinte minden szabadidejében vezet – akár szimulátorban, akár valódi versenyautóval. Ez nála nem munka, hanem megszállottság.

Norris nyaralt és focimeccsekre járt

A világbajnok Lando Norris inkább a kikapcsolódást választotta: Spanyolországban és Portugáliában pihent barátaival, golfozott, és a Bajnokok Ligája mérkőzéseit is élőben nézte Lisszabonban. Közben Madridban a Laureus-gálán is díjazták, ahol az év áttörése díjat kapta meg.

Piastri teniszezett és ünnepelt

Norris csapattársa, Oscar Piastri Monacóban töltötte a szünetet, ahol a 25. születésnapját is megünnepelte barátnőjével. Az ausztrál pilóta 25. születésnapját tartotta Lilyvel. A McLaren pilótája nemcsak pihent, hanem sporteseményeken is feltűnt: több Forma-1-es társával együtt kilátogatott a Monte-carlói tenisztornára, ahol a világelső Jannik Sinnerrel is találkozott Ollie Bearman, Alex Albon és Gabriel Bortoleto társaságában. Piastri szerint a kényszerszünet ideális lehetőséget adott a feltöltődésre. „A szünet egyedülálló alkalmat kínált arra, hogy rendesen pihenjek, újra feltöltődjek, majd visszatérjek a szezonba. Japán után visszamentem Monacóba, hogy kicsit kikapcsoljak a sűrű idénykezdet után. A születésnapom is erre az időszakra esett, amit a barátnőmmel ünnepeltem, emellett a Monte-carlói tenisztornán is ott voltam néhány másik versenyzővel – jó szórakozás volt” – mondta a McLaren kérdezz-felelek anyagában.

Leclerc otthon maradt, de nem unatkozott

Charles Leclerc nem mozdult ki Monacóból, de így is aktívan töltötte a napokat: paddle-teniszezett, bowlingozott, gokartozott, sőt saját bevallása szerint megszerezte „2026 első győzelmét” is egy gokart-versenyen. A Ferrari pilótája a Monte-carlói tenisztornán is tiszteletét tette.

Antonelli Rossi mellett készült

A fiatal Kimi Antonelli a MotoGP-legenda Valentino Rossi ranchén edzett, ahol az olasz motorsport elitjével készült. A Mercedes tehetsége így a szünet alatt is komoly munkát végzett. Antonelli járt a Mercedes gyárban és egyéb versenyeken is.

Russell üzleti fronton erősített

George Russell sem unatkozott: a Mercedes brit pilótája Genfben a Watches and Wonders luxuseseményen vett részt, miközben új partnerséget kötött egy parfümmárkával. Emellett gokartozott is Toto Wolff csapatfőnökkel.