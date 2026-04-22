Az olasz adóhatóságok bekeményítettek. Olaszországban vizsgálatot indítottak a Forma-1-es világbajnokság versenyzői és csapatai ellen az F1-es futamokon szerzett jövedelmek utáni adóelkerülés gyanúja miatt.

A RacingNews365 szaklap beszámolója szerint az olasz hatóságok felülvizsgálják az adótörvények betartását az előző évekre vonatkozóan, és már leveleket küldtek a Forma-1-es pilótáknak, amelyekben követelik, hogy nyújtsák be az elmúlt szezonra vonatkozó adóbevallásukat. 

Az olasz hatóságok vizsgálatot indítottak a Forma-1-es versenyzők és csapatok ellen
Fotó: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Büntetés vár a Forma-1-es sztárokra?

A vizsgálatot a törvény következetlen alkalmazása indokolta, amely előírja az olaszországi versenyeken részt vevő külföldi sportolók számára, hogy adót fizessenek az ott szerzett jövedelmük után. 

Ha a be nem fizetett adó összege meghaladja az 50 000 eurót, az bűncselekménynek minősülhet, és jelentős bírsággal jár 

– adta hírül az MTI.

A Forma-1 2024-ben és tavaly két nagydíjat is rendezett Olaszországban, mégpedig Monzában és Imolában. A 2023-as idényben, valamint az idén csak Monza szerepel az olasz pályák közül a versenynaptárban.

 

