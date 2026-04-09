Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Helmut Marko a tavalyi szezon végén több mint 20 év után távozott az F1-ből. A Red Bull egykori tanácsadója ugyan néhány hónapja még úgy fogalmazott, hogy lezárta a Forma-1-es pályafutását, most mégis új szerepben ér vissza a száguldó cirkusz világába.

Helmut Marko több mint 20 évet dolgozott a Red Bull csapatánál, majd a 2025-ös Forma-1es idény végén döntött úgy, hogy visszavonul a motorsport-tanácsadói pozíciójából. Az osztrák szakember a Red Bull Forma-1-es korszakának egyik fő sikerkovácsa volt, és a Red Bull Junior Program vezetőjeként is meghatározó szerepet játszott az istálló éltében. 

Helmut Marko (b) nagykövetként tér vissza a Forma-1-be
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A Red Bull volt tanácsadója ismét szerepet vállal a Forma-1-ben

Helmut Marko – aki az elmúlt két évtizedben kulcsszerepet játszott abban, hogy a Red Bull olyan kiválóságokat szerződtetett, mint Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, vagy Max Verstappen – januárban elmondta, hogy élvezi az új, stresszmentes életet és esze ágában sincs visszatérni az F1-be.

Az OE24 azonban arról számolt be, hogy az április végén már 83. születésnapját ünneplő szakember mostantól az Osztrák Nagydíj nagyköveteként fog tevékenykedni. A spielbergi futam 2014-ben Red Bull Ring néven tért vissza az F1-es versenynaptárba, azóta pedig a bajnokság egyik ikonikus állomásává vált. Tavaly kötött új az Osztrák Nagydíj hosszútávú szerződést kötött, így legalább 2041-ig marad a királykategória programjában.

Az idei Osztrák Nagydíjra június 28-án kerül sor, amely a 2026-os F1-es szezon nyolcadik futama lesz.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
