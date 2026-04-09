Helmut Marko több mint 20 évet dolgozott a Red Bull csapatánál, majd a 2025-ös Forma-1es idény végén döntött úgy, hogy visszavonul a motorsport-tanácsadói pozíciójából. Az osztrák szakember a Red Bull Forma-1-es korszakának egyik fő sikerkovácsa volt, és a Red Bull Junior Program vezetőjeként is meghatározó szerepet játszott az istálló éltében.

Helmut Marko (b) nagykövetként tér vissza a Forma-1-be

A Red Bull volt tanácsadója ismét szerepet vállal a Forma-1-ben

Helmut Marko – aki az elmúlt két évtizedben kulcsszerepet játszott abban, hogy a Red Bull olyan kiválóságokat szerződtetett, mint Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, vagy Max Verstappen – januárban elmondta, hogy élvezi az új, stresszmentes életet és esze ágában sincs visszatérni az F1-be.

Az OE24 azonban arról számolt be, hogy az április végén már 83. születésnapját ünneplő szakember mostantól az Osztrák Nagydíj nagyköveteként fog tevékenykedni. A spielbergi futam 2014-ben Red Bull Ring néven tért vissza az F1-es versenynaptárba, azóta pedig a bajnokság egyik ikonikus állomásává vált. Tavaly kötött új az Osztrák Nagydíj hosszútávú szerződést kötött, így legalább 2041-ig marad a királykategória programjában.

Az idei Osztrák Nagydíjra június 28-án kerül sor, amely a 2026-os F1-es szezon nyolcadik futama lesz.