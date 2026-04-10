A Forma-1-ben idén debütáló Cadillac két tapasztalt pilótával, Sergio Pérezzel és Valtteri Bottasszal vágott neki az új idénynek. Az amerikai csapat célul tűzte ki a gyors felzárkózást, ám már a szezon előtti bahreini teszteken is a mezőny végén zárt. Graeme Lowdon csapatfőnök szerint azonban megbízható és ígéretes alapot sikerült letenniük a fejlődéshez, ugyanakkor leszögezte, hogy csodát azért az első idényben senki ne várjon tőlük.
A Forma-1-be visszatért Sergio Pérez reagált a kritikákra
A rajongók egyelőre nemhogy csodát, még pontszerzést sem láthattak a csapattól. A Japán Nagydíj előtt a Cadillac tanácsadója, Mario Andretti csípős megjegyzést tett a két pilótára, mondván az egy év kihagyás után “berohozsdásodva” tértek vissza az F1-be és még keresik a ritmust.
Szerintem egy kicsit mindketten berozsdásodtak. Mindketten távol voltak a versenyzéstől legalább egy évig
– mondta a kétszeres világbajnok Mario Andretti, hozzátéve, hogy egyelőre nagyon óvatosnak látja a két pilótát.
„Nagyon óvatosak az új csomaggal, és mindennel mással is. Nem akarják hátráltatni a csapatot azzal, hogy kihajtanak a pályára és aztán több munkát csinálnak a srácoknak, mint amennyire szükség volna”.
Sergio Pérez azonban határozottan elutasította az olasz származású amerikai legenda állítását. A 36 éves mexikói versenyző elégedett a saját teljesítményével, és úgy véli, hogy mindössze néhány napba telt, mire ismét felvette a tempót. Eddig háromból kétszer legyőzte az időmérőkön csapattársát, Valteri Bottast, aki az előző idényben a Mercedes tartalékpilótájaként pihent.
„Őszintén szólva, azt hiszem, nagyon magas szinten teljesítettünk. Különösen elégedett voltam a melbourne-i hétvégémmel. Az első időmérőmön kifejezetten jó érzésem volt. A versenyen különböző helyzetek adódtak, sok kár keletkezett, szóval nem volt könnyű” – mondta a Red Bull korábbi pilótája.
Pérez szerint szó sincs arról, hogy berozsdásodott volna – inkább csak idő kérdése, hogy minden összeálljon az új csapatnál, ugyanakkor elismerte, hogy az idény eleje nem alakult tökéletesen a számukra.
“Sanghaj sem volt egyszerű hétvége, több problémám is akadt, szóval mondjuk úgy, hogy még nem volt egyetlen zökkenőmentes hétvégém sem. De a teljesítményemmel kapcsolatban úgy gondolom, elégedett lehetek. Miután visszatértem pár nap alatt, szinte azonnal felvettem a tempót. Jó úton haladok” – tette hozzá Pérez.
A 2026-os Forma-1-es világbajnokság - azután, hogy a közel-keleti háborús helyzet miatt törölték a bahreini és a szaúdi futamot - május első hétvégéjén folytatódik Miamiban.
