Az FIA együléses szériákért felelős igazgatója, Nikolasz Tombazisz megszólalt a friss szabálymódosításokkal kapcsolatban. A Forma-1 2026-os szezonját illetően történtek fontos változtatások, ám radikális átalakulásra aligha kell számítani.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hivatalosan is megerősítette, hogy jelentős változtatások érkeznek a 2026-os Forma-1-es autók szabályrendszerében, mivel az új generációs versenygépek komoly kritikákat kaptak a pilótáktól és a szurkolóktól egyaránt. Nikolasz Tombazisz azonban mindezek ellenére azt állítja, a módosítások nem forradalmiak és nem fogják alapjaiban megváltoztatni az eddig látott versenyképet.

Rengeteg kritika érte már a 2026-os Forma-1-es autókat
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Mire lehet számítani az új Forma-1-es szabályok kapcsán?

Hiába a számos kritika, az FIA szakembere úgy véli, a rajongók nagy része élvezi a szezon elején bevezetett új szabályokat, mivel szorosabb versenyzést eredményeztek, és ez a friss módosítások révén sem fog változni.

Úgy véljük, ez folytatódni fog, és nyilvánvalóan ahogy a szabályok egyre érettebbek lesznek, arra számítunk, hogy néhány csapat, amely jelenleg hátrányban van, fokozatosan felzárkózik, 

és ez egyre szorosabb versenyzést fog hozni az idő múlásával, ahogy telnek a hónapok és az évek. Úgyhogy azt várjuk, hogy ez maradni fog” – nyilatkozta Tombazisz.

Az FIA négy fő kategóriában – időmérő edzés, verseny, rajtok és esős körülmények – határozott a módosításokról, amelyek a tervek szerint már a soron következő futam, a Miami Nagydíj előtt életbe léphetnek, amennyiben a Motorsport Világtanács is jóváhagyja őket.

F1 Grand Prix of USA - Previews
Nikolasz Tombazisz nem számít forradalmi változásra
Fotó: Getty Images via AFP

Ami a pályán látható dolgokat illeti, ezek a változtatások nem forradalmiak, nem fogják alapvetően megváltoztatni azt a képet, amit látunk. 

Az időmérő edzés sokkal inkább padlógázas lesz a versenyzők számára. Talán ezt észlelni fogjuk, amikor a fedélzeti kamerából nézzük a kört, és hallani fogjuk például a motor hangján” – tette hozzá a görög szakember, aki szerint a pilóták álláspontja egységes volt a változtatásokkal kapcsolatban.

„Mindannyian az időmérő edzést érintő változtatásokat sürgettek, hogy úgymond jobban élvezzék a vezetést, jobban feszegethessék a határokat, de emellett azt is hajtották, hogy orvosoljunk bizonyos biztonsági aggályokat. Szóval egységesek voltak, és rendkívül fontosak voltak a visszajelzéseik” – szögezte le Tombazisz.

A Forma-1 2026-os szezonja jövő hétvégén, május 1-3. között Miamiban folytatódik.

Végre itt van a videó Verstappenről és Hamiltonról, amire mindenki várt!
Botrány a Forma–1-ben: extra erőt kaphat a Ferrari, a Mercedesnél kiborultak
Lewis Hamilton és Kim Kardashian szenvedélyesen csókolózott a tengerparton

 

