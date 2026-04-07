A siker egyik kulcsa a motor: a Mercedes erőforrása legalább 15 lóerővel erősebb a Ferrariénál, emellett hatékonyabban hasznosítja az elektromos energiát. Bár a McLaren is Mercedes-motort használ, a gyári csapat nagyobb tudásbázissal rendelkezik az erőforrásról, és az sem segíti a Forma-1-es címvédőt, hogy az autójuk kissé túlsúlyos.

Kimi Antonelli szerint hamar elfogyhat az előnye a Forma-1-es világbajnoki versenyben

Forma-1: jön az új felzárkóztató rendszer

A jelenlegi előny azonban nem biztos, hogy sokáig megmarad. Ennek oka az úgynevezett Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO), amely egy új motorfejlesztési kiegyenlítő rendszer. Ez lehetővé teszi, hogy azok a gyártók, akik 2-4 százalékkal elmaradnak az FIA által meghatározott szinttől, egy célzott fejlesztést hajtsanak végre, míg a 4 százalék felettiek még több kedvezményt kapnak.

Az első értékelési pont eredetileg a hatodik futam lett volna (Miami), de a versenynaptár változásai miatt ez még egyeztetés alatt áll.

– Tudom, hogy nagy változások jönnek. Például a Ferrari megkapta az ADUO lehetőséget, így fejleszthetik a motorjukat, és biztosan közelebb kerülnek, mert az autójuk már most is erős. Ha a motort is javítani tudják, még jobban csökkentik a különbséget – mondta a világbajnoki éllovas, Kimi Antonelli. – Én a saját teljesítményemre koncentrálok. A mi autónk is erős, és jó a csapatdinamika. Nem aggódom, de tisztában vagyok vele, hogy a többiek előbb-utóbb felzárkóznak – árulta el az olasz, aki mellett a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is óvatosságra intett.

– Lehet, hogy szerettük volna, ha ez a rendszer később lép életbe, hogy még több pontot szerezzünk” – viccelődött Wolff. Most még mi tűnünk a hősöknek, de három futam múlva már lehet, hogy más lesz a helyzet. Ezért nem hasonlítanám ezt az időszakot a korábbi domináns korszakunkhoz – mondta higgadtan a csapatfőnök.

A Forma-1 egy hónapos leállás után Miamiban folytatódik majd május elején.