Az utóbbi hónapokban több találgatás is indult azzal kapcsolatban, hogy Max Verstappen akár csapatot válthat a következő években. A holland pilótát többek között a Mercedes csapatával is összefüggésbe hozták már, különösen azután, hogy Red Bull az új Forma-1-es szabályrendszer bevezetése óta csak szenved. Verstappen három futam után csak a hatodik helyen áll, így Japánban már arról beszélt, hogy bizonyos döntéseket kell meghoznia.

George Russell nem tart attól, hogy Max Verstappen kitúrná a Mercedes Forma-1-es csapatánál

Ígéretet tett a Mercedes Forma-1-es pilótája

A pletykák szerint ha a holland világbajnok valóban a Mercedeshez igazolna, akkor a George Russell-Kimi Antonelli pilótapáros egyik tagjának távoznia kellene. Sokak szerint ebben az esetben Russell helye kerülne veszélybe. A brit pilóta távozásáról már a tavalyi szezonban is pletykáltak, de végül Verstappen szerződésében szereplő kilépési záradék nem aktiválódott, sőt Russell szerződését meghosszabbította a brackley-i istálló.

Russell – akinek a 2022-es Mercedeshez igazolása óta először van olyan autója, amellyel reális esélye lehet a bajnoki címért harcolni – most reagált a találgatásokra, és világossá tette: a jelenlegi szerződése több évre szól, így biztos benne, hogy a következő években is a Mercedes versenyzője marad – függetlenül attól, hogy megnyeri-e idén a világbajnokságot.

Jövőre is itt leszek a csapattal, és igazából nincs több mondanivalóm. Hosszútávú szerződésem van, ami sok évre szól, de ezt már tavaly is elmondtuk. Ha minden rendben lesz, akkor folytatjuk a közös munkát, még akkor is, ha bizonyos mutatók nem is teljesülnek a szerződésben

– nyilatkozta Russell, aki szerint a csapatnál minden adott ahhoz, hogy hosszú távon is sikeresek legyenek, így nem foglalkozik a jövőjét érintő spekulációkkal.

A Mercedes rendkívül erősen kezdte az F1 új korszakát, az első három futamot magabiztosan nyerte meg. Mindez tovább növeli az esélyét annak, hogy a csapat a következő években ismét dominans erő legyen a sportágban.