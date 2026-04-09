A Williams Forma-1-es csapata csütörtökön hivatalosan is bejelentette, hogy szerződtette Dan Milnert, aki az alakulat új járműtechnológiai főmérnöke lesz.
Milner személyében rendkívül tapasztalt szakembert sikerült igazolnia a grove-i csapatnak, hiszen 20 éve dolgozik a Forma-1-ben, ebből 14 évet a Mercedesnél töltött. Milner többszörös világbajnoknak is mondhatja magát, hiszen vezető beosztásokban a Mercedes mind a nyolc konstruktőri címéből kivette a részét 2014 és 2021 között, a BrawnGP-t pedig kutatás-fejlesztési mérnökként segítette két világbajnoki címhez. A szakember idén januárban távozott a a brackley-i istállótól, amely jelenleg toronymagasan vezeti a világbajnoki tabellát.
Milner a bejelentés után elmondta, izgatottan várja az új kihívást. Hangsúlyozta, hogy a Williams világos és ambiciózus tervekkel rendelkezik, ő pedig szeretné tapasztalatával segíteni a csapat fejlődését. Az új főmérnök feladata elsősorban a járműtechnológiai fejlesztések koordinálása lesz, vagyis kulcsszerepet játszhat abban, hogy a csapat a következő években versenyképesebbé váljon a mezőnyben.
A konstruktőri pontversenyben tavaly ötödik helyen végző Williams a 2026-os F1-es szezon első három fordulóján mindössze 2 pontot szerzett, így mindössze kilencedik helyen áll a pont nélküli Aston Martin és az újonc Cadillac előtt.
- Kapcsolódó cikkek: