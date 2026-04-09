Komoly erősítést jelentett be a Williams. A Forma-1-es csapat tapasztalat mérnököt szerződtetett, aki korábban másfél évtizedet dolgozott a Mercedesnél.

A Williams Forma-1-es csapata csütörtökön hivatalosan is bejelentette, hogy szerződtette Dan Milnert, aki az alakulat új járműtechnológiai főmérnöke lesz.

Ráfért az erősítés a Williams Forma-1-es csapatára
Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

A Willaimshez igazolt a tapasztalt Forma-1-es mérnök

Milner személyében rendkívül tapasztalt szakembert sikerült igazolnia a grove-i csapatnak, hiszen 20 éve dolgozik a Forma-1-ben, ebből 14 évet a Mercedesnél töltött. Milner többszörös világbajnoknak is mondhatja magát, hiszen vezető beosztásokban a Mercedes mind a nyolc konstruktőri címéből kivette a részét 2014 és 2021 között, a BrawnGP-t pedig kutatás-fejlesztési mérnökként segítette két világbajnoki címhez. A szakember idén januárban távozott a a brackley-i istállótól, amely jelenleg toronymagasan vezeti a világbajnoki tabellát.

Milner a bejelentés után elmondta, izgatottan várja az új kihívást. Hangsúlyozta, hogy a Williams világos és ambiciózus tervekkel rendelkezik, ő pedig szeretné tapasztalatával segíteni a csapat fejlődését. Az új főmérnök feladata elsősorban a járműtechnológiai fejlesztések koordinálása lesz, vagyis kulcsszerepet játszhat abban, hogy a csapat a következő években versenyképesebbé váljon a mezőnyben.

A konstruktőri pontversenyben tavaly ötödik helyen végző Williams a 2026-os F1-es szezon első három fordulóján mindössze 2 pontot szerzett, így mindössze kilencedik helyen áll a pont nélküli Aston Martin és az újonc Cadillac előtt.

  • Kapcsolódó cikkek:
Max Verstappen borzalmas hírt kapott, óriási bajban a Red Bull
Visszatér a Forma-1-be a Red Bull volt tanácsadója
Magyar versenyzőt igazolt az Aston Martin F1-es csapata
Kiderült az igazság: hihetetlen baki miatt kullog a mezőny végén a Forma-1-es csapat
A Forma-1-es világbajnok a szexbomba barátnőjét is magával vitte a Bajnokok Ligájára − fotó
Lewis Hamilton második eljöveteleként emlegetik az F1-es szupertinit
Itt az új F1-es szabály, ami miatt elfogyhat a Mercedes előnye?
Verstappen távozása menthetné meg a Forma-1 közönségkedvencét?
Vicces ajándékot kapott Charles Leclerc a monacói hercegtől
Max Verstappen távozik a Red Bulltól? Reagált a csapatfőnök

 

