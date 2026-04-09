A Williams Forma-1-es csapata csütörtökön hivatalosan is bejelentette, hogy szerződtette Dan Milnert, aki az alakulat új járműtechnológiai főmérnöke lesz.

Ráfért az erősítés a Williams Forma-1-es csapatára

Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

A Willaimshez igazolt a tapasztalt Forma-1-es mérnök

Milner személyében rendkívül tapasztalt szakembert sikerült igazolnia a grove-i csapatnak, hiszen 20 éve dolgozik a Forma-1-ben, ebből 14 évet a Mercedesnél töltött. Milner többszörös világbajnoknak is mondhatja magát, hiszen vezető beosztásokban a Mercedes mind a nyolc konstruktőri címéből kivette a részét 2014 és 2021 között, a BrawnGP-t pedig kutatás-fejlesztési mérnökként segítette két világbajnoki címhez. A szakember idén januárban távozott a a brackley-i istállótól, amely jelenleg toronymagasan vezeti a világbajnoki tabellát.

We’re delighted to announce that Dan Milner has been appointed as Chief Engineer of Vehicle Technology here at Atlassian Williams F1 Team.



Dan joins us after 14 years with Mercedes, where he progressed from simulation and design roles into senior leadership.



You can read… pic.twitter.com/ozQXMGeb8z — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) April 9, 2026

Milner a bejelentés után elmondta, izgatottan várja az új kihívást. Hangsúlyozta, hogy a Williams világos és ambiciózus tervekkel rendelkezik, ő pedig szeretné tapasztalatával segíteni a csapat fejlődését. Az új főmérnök feladata elsősorban a járműtechnológiai fejlesztések koordinálása lesz, vagyis kulcsszerepet játszhat abban, hogy a csapat a következő években versenyképesebbé váljon a mezőnyben.

A konstruktőri pontversenyben tavaly ötödik helyen végző Williams a 2026-os F1-es szezon első három fordulóján mindössze 2 pontot szerzett, így mindössze kilencedik helyen áll a pont nélküli Aston Martin és az újonc Cadillac előtt.