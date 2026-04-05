Lewis Hamilton a 2025-ös szezonhoz képest kirobbanóan indította a Forma-1 mostani idényét, mely során megszerezte pályafutása első Ferrari-dobogóját. A hétszeres világbajnok brit versenyző ezt követően Japánban már nem tudott villogni, de összességében elmondható, hogy a Ferrari is gyengébb hétvégét produkált az ázsiai esemény során.

Lewis Hamilton jól kezdte a 2026-os idényt

Ralf Schumacher megfejtette Lewis Hamilton titkát

A legendás Michael Schumacher öccse a véleményében már előre jelezte, hogy ezzel valószínűleg sok szurkolót fog felbőszíteni, ám ő kiáll mellette, miszerint Hamilton feltámadása nem lehet véletlen. A brit veteránt már több esetben láthattuk szabadon párbajozni csapattársával, Charles Leclerc-el, amit általában a csapatfőnökök tiltanak, Frédéric Vasseur rádiója mégis néma maradt.

Egyes pletykák szerint a hierarchia teljesen felborult házon belül, ennek a véleménynek adott hangot Schumacher.

Tulajdonképpen azon a véleményen vagyok – és ez valószínűleg ismét sok kritikát fog kiváltani, de nem érdekel –, hogy Hamiltonnak olyan szerződése van, amely pontosan ezt a szabadságot biztosítja a számára”

− mondta a hatszoros futamgyőztes, majd rögtön hozzátette, hogy örül Hamilton visszatérésének.

Hamilton és Leclerc csatája a Japán Nagydíjon

„El tudom képzelni, hogy még Vasseurnak sincs beleszólása, még ha akarna is. Hamilton valószínűleg maga dönthetne arról, hogy mit tesz. Ez azt is jelenti, hogy a Ferrarinak nincs igazi beleszólása, Hamilton azt tehet, amit csak akar” − tette hozzá. Schumacher.

Szerintem főként a szerződéseken múlik, és ez valójában a fő probléma. Nem szabad alábecsülni, hogy két ego van ezekben az autókban, és ha az a két „bika” elöl veszít egy pozíciót, vagy öt másodpercet, vagy akár alkatrészek is megsérülnek az ütközés miatt, az az egész csapatot érinti. Néha egyszerűen reagálni kell erre, de amíg nem ütköznek, addig nem lesz probléma.”