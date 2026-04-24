A The Guardian újságírója, Donald McRae készített interjút a brit pilótával, Lando Norrisszal, aki láthatóan nyitott lett volna a kényesebb témákra is.

Saját csapata hallgattatta el Lando Norrist az interjú közben

Miért állították le Lando Norrist?

A stáb azonban már előzetesen szigorú feltételeket szabott: az aktuális szabályváltozások, valamint Max Verstappen és George Russell neve is tiltólistára került.

A legkülönösebb jelenet az interjú utolsó tíz percében zajlott le - írja a Motorsport.

Amikor a riporter mégis megpróbált rákérdezni a szabályokra, a főmenedzser – aki nem volt jelen a szobában – egy asztalra helyezett telefonon keresztül hallgatta a beszélgetést, majd hirtelen közbeszólt. A hangszóróból érkező utasítás egyértelmű volt: a téma nem kerülhet szóba. Ezt követően egy fiatal PR-munkatárs azonnal lezárta az interjút azzal, hogy lejárt az idő.

Az eset azért is keltett feltűnést, mert Norris korábban nyíltan bírálta az új erőforrásszabályokat, és komoly biztonsági aggályokat fogalmazott meg.

A versenyzők viselkedésétől függően akár harminc, negyven vagy ötven kilométer per órás közeledési sebesség is kialakulhat, és ha valaki ilyen tempónál eltalál egy másik autót, az egyenesen a kerítésbe fog repülni”

– mondta korábban. Hozzátette: „ez borzalmas károkat okozhat a pilótákban, így még belegondolni is szörnyű egy ilyen forgatókönyvbe.”

Félelmei nem bizonyultak alaptalannak: a Japán Nagydíj során majdnem tragédia történt. Oliver Bearman 308 km/órás tempónál volt kénytelen a fűre rántani az autót, hogy elkerülje az előtte haladó Franco Colapintót. A két autó közötti sebességkülönbség közel 50 km/óra volt, és bár az ütközést sikerült elkerülni, Bearman végül nagy sebességgel a falba csapódott.

Az incidens után azonnal megindultak az egyeztetések a szabályok módosításáról, az FIA pedig már szavaz is a javasolt változtatásokról. A téma tehát rendkívül aktuális, a megszólalásokat azonban láthatóan szigorúan kontrollálják.

Nem ez volt az első sajtókonfliktus az idényben: Max Verstappen néhány hónapja Szuzukában küldte ki a sajtótájékoztatóról Giles Richardst egy kényes kérdés után.

A paddockban érezhető a feszültség, amit tovább fokoz, hogy áprilisban nem rendeznek futamokat a törölt bahreini és szaúdi versenyek miatt. A történtek különösen meglepőek annak fényében, hogy a McLaren hagyományosan a nyitottabb csapatok közé tartozik a médiával való kapcsolattartás terén, és általában biztosítja versenyzői elérhetőségét a nyilvánosság számára.