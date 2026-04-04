Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux tavaly jelentették be az eljegyzést, a 2026-os Forma-1-es szezon miatt pedig még februárban megejtették titokban az esküvőt.
A monacói herceg sem feledkezett meg Leclerc esküvőjéről
A pár Monacóban mondta ki a boldogító igent egy visszafogott, de meghitt polgári szertartás keretein belül. Bár titokban házasodtak össze, az internetre így is felkerült néhány videó az ünneplésről és arról, amint a friss házasok egy 1957-es Ferrari 250 Testa Rossával furikáztak Monaco utcáin.
Köztudott, hogy II. Albert monacói herceg régóta baráti viszonyt ápol a Ferrari pilótájával, így a miniállam első embere nem feledkezett meg a nászajándékról sem. Albert herceg jópofa ajándékkal lepte meg Leclerc-t, amit a Goodwill Ambassador díjátadó gálán adott át ünnepélyes keretek között. A monacói F1-es pilóta egy klasszikus Ferrari makettet kapott, amelyet egy kék sálat viselő kutya vezet – utalva Leclerc kedvenc színére és kutyaszeretetére.
A rajongók gyorsan viccet csináltak az ajándékból, és a közösség médiában a Stuart Little, kisegér című film egyik jelentével kezdték összehasonlítani.
Leclerc az esküvőjükkel kapcsolatban korábban elmondta, olyan tökéletes nap volt, hogy soha nem fogja elfelejteni. „Egy apró és meghitt pillanat volt, amit nagyon élveztünk” – nyilatkozta még a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj előtt.
Leclerc számára jól indult az idei szezon, ugyanis az első három futam mindegyikén dobogóra állhatott, ugyanakkor a Mercedesszel szemben nem volt esélye a futamgyőzelemre.
A Forma-1-es világbajnokság - azután, hogy a közel-keleti háborús helyzet miatt törölték a bahreini és a szaúdi futamot - május első hétvégéjén folytatódik Miamiban.
