Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux tavaly jelentették be az eljegyzést, a 2026-os Forma-1-es szezon miatt pedig még februárban megejtették titokban az esküvőt.

Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux titokban házasodott össze a Forma-1-es idény előtt

A monacói herceg sem feledkezett meg Leclerc esküvőjéről

A pár Monacóban mondta ki a boldogító igent egy visszafogott, de meghitt polgári szertartás keretein belül. Bár titokban házasodtak össze, az internetre így is felkerült néhány videó az ünneplésről és arról, amint a friss házasok egy 1957-es Ferrari 250 Testa Rossával furikáztak Monaco utcáin.

Köztudott, hogy II. Albert monacói herceg régóta baráti viszonyt ápol a Ferrari pilótájával, így a miniállam első embere nem feledkezett meg a nászajándékról sem. Albert herceg jópofa ajándékkal lepte meg Leclerc-t, amit a Goodwill Ambassador díjátadó gálán adott át ünnepélyes keretek között. A monacói F1-es pilóta egy klasszikus Ferrari makettet kapott, amelyet egy kék sálat viselő kutya vezet – utalva Leclerc kedvenc színére és kutyaszeretetére.

A rajongók gyorsan viccet csináltak az ajándékból, és a közösség médiában a Stuart Little, kisegér című film egyik jelentével kezdték összehasonlítani.

el regalo que le hizo el príncipe de Mónaco a Leclerc JAJAJAJAJAKAK estoy llorando, es un genio ese tipo pic.twitter.com/1pYVQuPPOu — Tino (@TinoCLeclerc) April 2, 2026

Leclerc az esküvőjükkel kapcsolatban korábban elmondta, olyan tökéletes nap volt, hogy soha nem fogja elfelejteni. „Egy apró és meghitt pillanat volt, amit nagyon élveztünk” – nyilatkozta még a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj előtt.

Leclerc számára jól indult az idei szezon, ugyanis az első három futam mindegyikén dobogóra állhatott, ugyanakkor a Mercedesszel szemben nem volt esélye a futamgyőzelemre.

A Forma-1-es világbajnokság - azután, hogy a közel-keleti háborús helyzet miatt törölték a bahreini és a szaúdi futamot - május első hétvégéjén folytatódik Miamiban.