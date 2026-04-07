A 7-szeres Forma–1-es világbajnokot már hónapok óta látják együtt Kim Kardeshiannel. Voltak már együtt Super Bowlon, luxusutazáson Utahban, március végén pedig Kardashian a gyerekeivel együtt utazott Tokióba, ahol az F1 Japán Nagydíját rendezték. Lewis Hamilton most egy olyan videót osztott meg a közösségi médiában, amely hivatalossá teszi, hogy együtt van az amerikai televíziós személyiséggel.

Lewis Hamilton újra kapcsolatban?

Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Lewis Hamilton újra kapcsolatban?

Hamilton hétfőn tett közzé egy olyan videót az Instagram-oldalán, amelyen egy piros Ferrarit vezet, mellette pedig a 45 éves valóságshow-sztár ül. Az F1-es pilóta több trükköt is bemutat, láthatóan nagy sebességgel száguld a pályán, tesztelgetve az autó határait. A videó végén Kardashian is látható, majd azt mondja: „ez elképesztő”.

Kardashian oldalán egyelőre nincs közös fotó vagy videó. A nő nemrég visszatért családjával Kaliforniába, ahol egy nagyszabású húsvéti ünnepséget tartottak.

Hamilton és Kardashian közös randevúiról február elején számolt be először a sajtó, amikor egy romantikus európai kiránduláson látták őket. Először a Cotswoldsben kapták őket lencsevégre, később Angliából Párizsba utaztak. Közösen jelentek meg a Super Bowlon, március elején egy luxusutazáson vettek részt Utahban, majd a hónap végén Kardashian utazott Tokióba gyermekeivel együtt.

Kardashian mind a négy gyermekét elvitte az útra, de velük tartott húga, Khloe is, aki magával vitte hatéves lányát és hároméves fiát. A párhoz közelebbi forrás korábban azt állította, hogy intenzív kapcsolatot ápolnak és a család imádja Hamiltont.

„Kim és Lewis kapcsolata intenzív, de mindketten szeretnék, ha tovább tudnának lépni. A lehető legtöbb időt akarják együtt tölteni, különösen, mivel Lewisnak néhány hét múlva vissza kell térnie a versenyzéshez” – ecsetelte a forrás.

Lewis Los Angelesben volt és Kim családjával együtt töltötte az időt. Mindannyian imádják, különösen Kim anyja, aki nagyon élvezte Hamilton társaságát. Az egész család helyesli ezt a kapcsolatot.”

Kardashian és Hamilton évek óta barátok, először 2014-ben fotózták le őket akkori partnereikkel, Kanye Westtel és Nikol Scherzingerrel.