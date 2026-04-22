A Forma-1 hétszeres világbajnokának immár nincs titkolnivalója. Lewis Hamilton Malibuban romantikázott újdonsült kedvesével, Kim Kardashiannel. A két híresség a jelek szerint nem igazán zavartatta magát, a páros vidáman szörfözött és szenvedélyesen csókolózott a vízben a lesifotósok legnagyobb örömére.

Úgy tűnik, végleg vége a találgatásoknak, Lewis Hamilton és Kim Kardashian hivatalosan is egy párt alkotnak. A Ferrari brit pilótája április elején megoszott egy videót, amelyen az amerikai valóságshow-sztár társaságában látható, ám most már minden kétely elhárult, hiszen a tengerparton önfeledten élvezték egymás társaságát, meg sem próbálva titkolózni.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian Malibuban romantikázott
Fotó: AFP Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Szenvedélyesen csókolózott Lewis Hamilton és Kim Kardashian

A két híresség a kaliforniai Malibuban kapcsolódott ki némi szörfözgetés keretében, de nem mondhatni, hogy kifejezetten a sportolásra helyezték volna a hangsúlyt. 

A 45 éves tévésztár egy testre simuló neoprén ruhában és fekete bikinifelsőben mutatta meg elképesztő alakját, 

míg a nála 4 évvel fiatalabb F1-es pilóta fekete rövidnadrágban és hozzá illő pólóban feszített a tengerparton. Az önfeledten szórakozó Hamiltonék szinte egymásra tapadtak, és alig tudták megállni, hogy ne érjenek egymáshoz. Később a vízben is csobbantak egyet, majd néhány szenvedélyes csók is elcsattant közöttük.

Dúl a szerelem Lewis Hamilton és Kim Kardashian között

A hírek szerint dúl közöttük a szerelem, nemrég együtt vásároltak szőnyeget Los Angelesben, ugyanis az összeköltözést tervezik. Az előző héten Kardashian állítólag 11 000 mérföldes utat tett meg oda-vissza magánrepülőgéppel, hogy 24 órát tölthessen Londonban Hamilton társaságában.

Közös randevúikról február elején számolt be először a sajtó, amikor egy romantikus európai kiránduláson látták őket, bár egyes források szerint már december óta tart a románcuk. Az biztos, hogy a Super Bowlon együtt jelentek meg, majd március elején egy luxusutazáson vettek részt Utahban, később pedig Japánban is lencsevégre kapták őket a paparazzók. 

