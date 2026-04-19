Max Verstappen az ötödik helyről vágott neki a második nürburgringi kvalifikációs futamnak, ám nem tartott sokáig, amíg felért az élre, hiszen már a harmadik körben megelőzte az addig éllovas Christopher Haasét. A négyszeres Forma-1-es világbajnok magabiztosan robogott az élen, ám beleköpött a holland levesébe egy váratlan probléma.

Max Verstappen biztató teljesítményt nyújtott

Max Verstappen hihetetlen balszerencséje

A Mercedes nagy csatát követően leszakította a riválist, majd váratlanul meghibásodott a versenyautó, ez pedig egyet jelentett azzal, hogy Verstappen és csapattársa, Lucas Auer elbukták a biztosnak tűnő győzelmet. A problémát egy sérülés okozta, amely az autó elejét érintette, s mire Verstappenék visszatérhettek a pályára, addigra már túl nagy hátrányt szedtek össze.

A gépjármű a holland klasszis alatt romlott el, elmondása szerint rengeteg rezgést tapasztalt, és rögtön tudta, hogy eltört egy alkatrész.

Senkivel sem értem össze, szóval nem tudom, hogyan történt. Ki kell derítenünk, hogy pontosan hol romlott el. Több Mercedes is versenyez a mezőnyben, és náluk jól mentek a dolgok. Remélhetőleg meg tudjuk fejteni a problémát

− mondta Verstappen, aki szerint a csapata remekül felkészült a 24 órás versenyre.

A Forma-1 a közel-keleti konfliktus miatt egyhónapos szünetre vonult, ám hamarosan, május elején visszatér a Miami Nagydíjjal.